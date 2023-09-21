Новосибирским судьям сократят количество парковок в три раза

При этом в Новосибирском областном суде уже предъявили претензии к инженерно-геологическим характеристикам участка, на котором ведется строительство. Возможные проблемы с инженерными коммуникациями заставили судей обратиться в мэрию с просьбой сократить количество парковочных мест с 229 до 74. Теперь после одобрения муниципальных властей в проект внесут коррективы.