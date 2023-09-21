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В проект строительства внесут коррективы

Новосибирским судьям сократят количество парковок в три раза

21 сентября 2023, 08:06
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
В проект строительства внесут коррективы
Новосибирский областной суд получил разрешение сократить количество парковочных мест возле нового здания в Октябрьском районе. Соответствующее постановление официально утверждено в мэрии города Новосибирска.

Как сообщает precedent.tv, новое здание Новосибирского областного суда находится на улице Шевченко. В настоящий момент производится реконструкция тринадцатилетнего долгостроя. Стоимость работ уже превысила миллиард рублей. Окончание строительства запланировано на декабрь.

При этом в Новосибирском областном суде уже предъявили претензии к инженерно-геологическим характеристикам участка, на котором ведется строительство. Возможные проблемы с инженерными коммуникациями заставили судей обратиться в мэрию с просьбой сократить количество парковочных мест с 229 до 74. Теперь после одобрения муниципальных властей в проект внесут коррективы.

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#Новосибирск#Суд#Строительство#Парковка#Александр Ляхов
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