Новосибирским судьям сократят количество парковок в три раза

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Как сообщает precedent.tv, новое здание Новосибирского областного суда находится на улице Шевченко. В настоящий момент производится реконструкция тринадцатилетнего долгостроя. Стоимость работ уже превысила миллиард рублей. Окончание строительства запланировано на декабрь.
При этом в Новосибирском областном суде уже предъявили претензии к инженерно-геологическим характеристикам участка, на котором ведется строительство. Возможные проблемы с инженерными коммуникациями заставили судей обратиться в мэрию с просьбой сократить количество парковочных мест с 229 до 74. Теперь после одобрения муниципальных властей в проект внесут коррективы.