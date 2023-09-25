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Ольга Бузова узнала про технические новинки НГУ

В Новосибирске Ольге Бузовой измерили мозговые волны

25 сентября 2023, 11:34
Фото: wikipedia.org
Ольга Бузова узнала про технические новинки НГУ
Певица и телеведущая Ольга Бузова в конце мая почтила своим вниманием Новосибирск, где дала концерт и посетила НГУ. Визит проходил в рамках реалити-шоу «Ольга Вузова».

Как сообщает «НГС Новосибирск», четвертый выпуск реалити-шоу вышел 25 сентября. В его рамках Ольга Бузова знакомилась с техническими фишками сибирского вуза. Одной из таких «изюминок» стало измерение мозговых волн в Инженерной школе механико-математического факультета.

«Меня позвали в этот проект только для того, чтобы узнать, есть ли мозги. И мозговые волны», — пошутила Ольга Бузова.
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Также телеведущая посетила лекцию по высшей математике, но вскоре покинула ее из-за громкого смеха. Сама Ольга призналась, что попросту ничего в ней не поняла. Зато в Институте интеллектуальной робототехники ее познакомили с танцующей собакой-роботом и порассуждали на тему интеллекта андроидов и людей.

Разумеется, девушка не забыла про сердечные дела. Самого красивого парня шоу-дива обнаружила в кофейне, где и поцеловала.

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#Новосибирск#НГУ#Студенты#Телевидение#Александр Ляхов#Реалити-шоу
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