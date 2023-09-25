В Новосибирске Ольге Бузовой измерили мозговые волны

Также телеведущая посетила лекцию по высшей математике, но вскоре покинула ее из-за громкого смеха. Сама Ольга призналась, что попросту ничего в ней не поняла. Зато в Институте интеллектуальной робототехники ее познакомили с танцующей собакой-роботом и порассуждали на тему интеллекта андроидов и людей.