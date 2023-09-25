В Новосибирске Ольге Бузовой измерили мозговые волны

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Как сообщает «НГС Новосибирск», четвертый выпуск реалити-шоу вышел 25 сентября. В его рамках Ольга Бузова знакомилась с техническими фишками сибирского вуза. Одной из таких «изюминок» стало измерение мозговых волн в Инженерной школе механико-математического факультета.
«Меня позвали в этот проект только для того, чтобы узнать, есть ли мозги. И мозговые волны», — пошутила Ольга Бузова.
Также телеведущая посетила лекцию по высшей математике, но вскоре покинула ее из-за громкого смеха. Сама Ольга призналась, что попросту ничего в ней не поняла. Зато в Институте интеллектуальной робототехники ее познакомили с танцующей собакой-роботом и порассуждали на тему интеллекта андроидов и людей.
Разумеется, девушка не забыла про сердечные дела. Самого красивого парня шоу-дива обнаружила в кофейне, где и поцеловала.