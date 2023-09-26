atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:41

Published Сегодня, 01:41

Modified Сегодня, 01:44

Updated Сегодня, 01:44

Вход стал бесплатным

Бесплатный вход сделали в Новосибирский зоопарк с 25 сентября

26 сентября 2023, 01:41
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Вход стал бесплатным

В Новосибирском зоопарке сделали бесплатный вход для пенсионеров

С 25 сентября в Новосибирском зоопарке женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет, могут посещать его бесплатно в рамках Декады пожилого человека.

С 25 сентября по 30 октября Новосибирский зоопарк предлагает пенсионерам бесплатный вход в рамках акции, приуроченной к Декаде пожилого человека.

Чтобы воспользоваться этим преимуществом, женщинам нужно быть старше 55 лет, а мужчинам — старше 60 лет. Также инвалиды всех групп имеют право на бесплатное посещение зоопарка.

Остальным посетителям придется заплатить: для взрослых билет стоит 500 рублей, а для детей от 7 до 16 лет — 200 рублей.

10 фото самых милых обитателей Новосибирского зоопарка от Александра Симушкина
Узнать подробнее
Читайте также:
Манулы в Новосибирском зоопарке становятся более пушистыми к зимеПенсионеры бесплатно могут посетить Новосибирский зоопаркБинтуронги, черепахи и необычный голуби: кого еще привезли в Новосибирский зоопарк
#Общество#Новосибирск#Зоопарк#Пенсионеры#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк#Инвалиды#Декада пожилого человека
Подпишитесь
«Феминистка, защитница женщин»: чем занималась убитая женихом-турком выпускница НГУ
Вчера, 13:19
Где дали отопление 25 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения
Вчера, 00:03
Ипотека в Новосибирске после повышения ключевой ставки: мнения экспертов
Вчера, 10:25
О новых льготах для пенсионеров рассказал замминистра труда и социального развития
Вчера, 07:54
Дорожный ремонт могут не завершить в Новосибирске до первого снега
Вчера, 04:05
10-летний Сергей из Новосибирска шокировал мир своим выступлением на шоу «Ты супер»
Сегодня, 01:33