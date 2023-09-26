Бесплатный вход сделали в Новосибирский зоопарк с 25 сентября

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Published Сегодня, 01:41
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С 25 сентября по 30 октября Новосибирский зоопарк предлагает пенсионерам бесплатный вход в рамках акции, приуроченной к Декаде пожилого человека.
Чтобы воспользоваться этим преимуществом, женщинам нужно быть старше 55 лет, а мужчинам — старше 60 лет. Также инвалиды всех групп имеют право на бесплатное посещение зоопарка.
Остальным посетителям придется заплатить: для взрослых билет стоит 500 рублей, а для детей от 7 до 16 лет — 200 рублей.