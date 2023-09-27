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Отопление дали в дома Новосибирска

Где дали отопление 27 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения

27 сентября 2023, 00:08
Фото: Павел Мирошников
Отопление дали в дома Новосибирска

В Новосибирске начался второй этап подключения отопления в жилые дома

С 25 сентября в Новосибирске было запущено отопление в жилых домах. Следующая волна подключения началась 27 числа. Список адресов, улиц по районам, опубликовали в СГК.

В этот день были включены в систему отопления следующие районы и улицы:

— ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Новогодняя (четная сторона), ул. Ватутина, ул. Таймырская, часть ул. Вертковская, часть ул. Немировича-Данченко.

— ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Большевистская, ул. Обская, ул. Бориса Богаткова, ул. Восход, ул. Гурьевская, ул. Восход, ул. Зыряновская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова, ул. Якушева, ул. Декабристов, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская, ул. Садовая, ул. III Интернационала, ул. 9 Ноября.

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— ТЭЦ-3: ул. Плахотного, ул. Пархоменко, часть ул. Котовского, пл. Труда, сад. Кирова, ул. Станиславского, ул. Титова (четная сторона), Юго-Западный ж/м, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Связистов, ул. Волховская, часть ул. Троллейная, ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, ж/м/ «Бугринская роща», ул. Урманова, ул. 20 Партсъезда, ул. Аникина, ул. Оловозаводская (четная сторона), частично Затулинский ж/м, ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев до ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев.

— ТЭЦ-4: ул. Народная, Краснодонский 1-й переулок, 2-й переулок, ул. Дениса Давыдова, ул. Олеко Дундича, ул. Залесского, ул. Ипподромская, ул. Краузе, ул. Гребенщикова, ул. Свечникова, ул. Родники, ул. Земнухова, ул. Кочубея, Декоративный питомник, ул. Весенняя, Красный проспект (четные номера).

— ТЭЦ-5: пр. Дзержинского, ул. Волжская, ул. Волочаевская, ул. Красина, ул. Шекспира, ул. Королева, ул. Индустриальная, ул. Гоголя, ул. Трикотажная, Электрозаводской проезд, ул. Шишкина, ул. Глинки, ул. Даурская, ул. Фрунзе, ул. Национальная, ул. Ползунова, ул. Онежская, ул. Алейская, ул. Писарева, ул. Кольцова, ул. Достоевского, ул. Лермонтова, ул. О.Жилиной, ул. Мичурина, Красный проспект, ул. Демьяна Бедного, ул. Державина, ул. Ермака, ул. Ипподромская, ул. Селезнева, ул. Карамзина, ул. Крылова, ул. Татарская, ул. Некрасова, ул. Светлая, ул. Республиканская, ул. Авиастроителей, ул. Учительская, ул. Чкалова, ул. Лазарева, ул. Стофато, ул. Кошурникова, ул. Добролюбова, ул. Журавлева, ул. Адриена Лежена, ул. Есенина.

Будьте внимательны и не забудьте проверить график подключения для вашего района! Подробнее по ссылке.

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#Новосибирск#Улицы#Отопление#Районы#Эмилия Губарева#График подключения
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