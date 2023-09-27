Машка-уголовница: мать шестерых детей из Кыштовки на 1 канале требует вернуть дочь

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Пока многодетная мать из Кыштовки Мария Ерощенко сидела в тюрьме, троих ее детей воспитывала приемная семья. После возвращения с зоны не все дети захотели вернуться обратно к родной матери. Старший сын, которому уже 14, хотел остаться в приемной семье, но на момент выхода передачи все дети вернулись к родной матери, кроме 9-летней дочери, которая хочет остаться в приемной семье, рассказала корреспонденту Атас.Инфо приемная мать Гульнур Мухомодеева еще до выхода передачи.
Сейчас Мария борется с приемной матерью за дочь. Возникший конфликт женщина отправилась решать на Первый канал в передачу «Мужское и Женское».
«Я выпивала, связалась с дурной компанией. … Попала в места лишения свободы» — рассказывает в передаче «Мужское / Женское» дважды сидевшая Мария Ерощенко. На вопрос, сколько у нее было детей, когда ее посадили первый раз, отвечает:
«Пять, последнему сыну было полтора месяца. Отсидела один год и 10 месяцев. Год пробыла на свободе, стали проживать вместе с сожителем. Он выпивать начал, и я. И ситуация дошла до такого, что попала я туда снова. Я была беременна шестым ребенком, когда меня посадили второй раз».
«По сравнению с нашей Кыштовкой, что там происходит, в тюрьме, действительно, спокойней, там люди». А до этого она говорила редактору программы: «Была б моя воля, я бы жить осталась в тюрьме, и детей бы с собой забрала лет на 10, там так хорошо и спокойно», — сравнила Мария жизнь в тюрьме и в Кыштовке.
И обвинила приемную мать Гульнур Мухомодееву в корысти, в том, что она купила машину на выплаты после того, как забрала детей Марии из реабилитационного центра.
«Когда Машу посадили, дети были в реабилитационном центре. Мне позвонили из опеки и предложили взять детей. Я приемный родитель с 2007 году, мои дети выпустились, и в органах опеки знали, что я готова взять еще детей. Мы поехали в реабилитационный центр, поговорили с детьми и они сразу согласились», — рассказывает приемная мать Гульнур Мухомодеева.
Детский психолог Милана Ярош, присутствующая на программе, прокомментировала ситуацию: «Девочка рассказывает о своей жизни с родной матерью такие вещи, что становится понятно, что девочке пришлось пережить многое, она рассказывает, как взрослый человек, не подученный. Она ребенок, который многое пережил, без времени повзрослевшая девочка».
Адвокат Алексей Скляренко считает, что если Мария не изменит поведение и отношение к детям, дети с вероятностью 90% повторят ее судьбу.
Самое страшное в том, что сыновья Марии, которым 12 и 14 лет полностью на ее стороне. Несмотря на то, что она при них выпивала, приводила в дом мужчин и дралась с ними, резала себе вены на глазах у детей. Мальчик привыкли жить так, как жили с раннего детства — без режима, без домашней работы. Дома у них полная свобода. По словам Гульнур именно это и повлекло мальчишек обратно домой, а также обещания купить им планшеты и компьютер.
«У них уже сложившийся образ матери, а Гульнур очень не похожа на этот образ, она мягкая, но при этом ограничивает детей, не разрешая им гулять допоздна, привлекая к домашней работе. А девочке нужна именно такая мама, она младше и ей легче поменять представление о том, какой должна быть мама», — объяснила ситуацию психолог.
Как бы там ни было, но Мария Ерощенко не лишена родительских прав, именно из-за этого и возник данный конфликт. «Я интересуюсь только одним, как сейчас, после всего того, что увидела страна, будут выкручиваться органы опеки» — завершила передачу ведущая Юлия Барановская.
Окровавленная женщина пришла к судебным приставам в Кыштовке и несколько раз упала в обморок.