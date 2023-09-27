Машка-уголовница: мать шестерых детей из Кыштовки на 1 канале требует вернуть дочь

Самое страшное в том, что сыновья Марии, которым 12 и 14 лет полностью на ее стороне. Несмотря на то, что она при них выпивала, приводила в дом мужчин и дралась с ними, резала себе вены на глазах у детей. Мальчик привыкли жить так, как жили с раннего детства — без режима, без домашней работы. Дома у них полная свобода. По словам Гульнур именно это и повлекло мальчишек обратно домой, а также обещания купить им планшеты и компьютер.