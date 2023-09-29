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Мужчина умер в больнице

Бетонная плита придавила мужчину в Новосибирске — кто ответит

29 сентября 2023, 03:02
Фото: СК по НСО/1MI
Мужчина умер в больнице

В Новосибирске завершено расследование дела о падении на мужчину бетонной плиты

Начальник строительной организации допустил ошибку, в результате чего на человека упали железобетонные плиты — тот погиб на месте. Подробности сообщают в СК СК по НСО.

Расследование уголовного дела в отношении сотрудника организации, который нарушил правила безопасности при строительных работах в Новосибирске, завершено следственным отделом по Ленинскому району. Ему предъявлено обвинение в неосторожном преступлении, связанном со смертью человека.

По версии следствия, начальник участка коммерческой организации поручил произвести разгрузку железобетонных плит на стройке без допуска к таким работам. Он также не контролировал их выполнение. В результате, 27 апреля 2023 года произошло повреждение и падение плиты на рядом находившегося человека, который не был сотрудником строительной компании. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Следователь собрал достаточное количество доказательств и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

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