Бетонная плита придавила мужчину в Новосибирске — кто ответит

По версии следствия, начальник участка коммерческой организации поручил произвести разгрузку железобетонных плит на стройке без допуска к таким работам. Он также не контролировал их выполнение. В результате, 27 апреля 2023 года произошло повреждение и падение плиты на рядом находившегося человека, который не был сотрудником строительной компании. От полученных травм мужчина скончался в больнице.