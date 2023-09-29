Бетонная плита придавила мужчину в Новосибирске — кто ответит

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Расследование уголовного дела в отношении сотрудника организации, который нарушил правила безопасности при строительных работах в Новосибирске, завершено следственным отделом по Ленинскому району. Ему предъявлено обвинение в неосторожном преступлении, связанном со смертью человека.
По версии следствия, начальник участка коммерческой организации поручил произвести разгрузку железобетонных плит на стройке без допуска к таким работам. Он также не контролировал их выполнение. В результате, 27 апреля 2023 года произошло повреждение и падение плиты на рядом находившегося человека, который не был сотрудником строительной компании. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Следователь собрал достаточное количество доказательств и направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.