Владимир Путин обратился к Андрею Травникову: что он ему сказал

Президент подчеркнул приоритеты, на которых должны сосредоточиться главы регионов. В первую очередь, это повышение качества жизни и доходов граждан, а также развитие региональных экономик и создание новых рабочих мест. Сейчас открываются новые возможности для этого, так как внешнее давление стало стимулом для развития отечественного производства.