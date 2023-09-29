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Президент выступил с обращением

Владимир Путин обратился к Андрею Травникову: что он ему сказал

29 сентября 2023, 01:17
Фото: kremlin.ru
Президент выступил с обращением

Путин обратился к губернатору Новосибирской области Травникову после выборов

Владимир Путин провел онлайн-встречу с руководителями регионов, которые одержали победу на последних выборах. Президент обратился к избранным губернаторам регионов.

Владимир Путин отметил, что выборы были открытыми, честными и конкурентными. Явка на была высокой, что свидетельствует о понимании людьми важности участия в них. Губернаторы показали убедительные результаты, но это также повышает их ответственность.

Президент подчеркнул приоритеты, на которых должны сосредоточиться главы регионов. В первую очередь, это повышение качества жизни и доходов граждан, а также развитие региональных экономик и создание новых рабочих мест. Сейчас открываются новые возможности для этого, так как внешнее давление стало стимулом для развития отечественного производства.

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Путин призвал губернаторов обеспечивать комфортные условия для бизнеса, поддерживать предпринимательскую инициативу и создавать возможности для самореализации молодежи в регионах. Отдельное внимание следует уделить поддержке военных и их семей. Забота о героях является не только служебным, но и гражданским долгом.

Глава государства отметил, что Россия имеет все необходимое для успешного развития и укрепления страны, однако многое зависит от работы региональных властей. Губернаторы выразили благодарность Путину за его поддержку и обещали быть достойными доверия, которое было оказано им.

Напомним, что победителем выборов в Новосибирской области стал Андрей Травников, набравший наибольшее число голосов избирателей. Он получил поддержку 526 284 голосов (75,72% от общего числа голосов).

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