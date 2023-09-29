Владимир Путин обратился к Андрею Травникову: что он ему сказал

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
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Владимир Путин отметил, что выборы были открытыми, честными и конкурентными. Явка на была высокой, что свидетельствует о понимании людьми важности участия в них. Губернаторы показали убедительные результаты, но это также повышает их ответственность.
Президент подчеркнул приоритеты, на которых должны сосредоточиться главы регионов. В первую очередь, это повышение качества жизни и доходов граждан, а также развитие региональных экономик и создание новых рабочих мест. Сейчас открываются новые возможности для этого, так как внешнее давление стало стимулом для развития отечественного производства.
Путин призвал губернаторов обеспечивать комфортные условия для бизнеса, поддерживать предпринимательскую инициативу и создавать возможности для самореализации молодежи в регионах. Отдельное внимание следует уделить поддержке военных и их семей. Забота о героях является не только служебным, но и гражданским долгом.
Глава государства отметил, что Россия имеет все необходимое для успешного развития и укрепления страны, однако многое зависит от работы региональных властей. Губернаторы выразили благодарность Путину за его поддержку и обещали быть достойными доверия, которое было оказано им.
Напомним, что победителем выборов в Новосибирской области стал Андрей Травников, набравший наибольшее число голосов избирателей. Он получил поддержку 526 284 голосов (75,72% от общего числа голосов).