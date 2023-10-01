Двупалый ленивец Эмиль из Новосибирского зоопарка отметил день рождения

Сотрудники зоопарка отмечают, что Эмиль становится все больше самостоятельным и дружелюбным. За последние полгода он уже не спит вместе с матерью и питается взрослым кормом. Он также сам выбирает, куда отправиться на прогулку и налаживает отношения с другими животными, которые живут в его вольере — золотистыми львиными тамаринами.