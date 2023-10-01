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Ленивец отпраздновал день рождения

Двупалый ленивец Эмиль из Новосибирского зоопарка отметил день рождения

1 октября 2023, 07:33
Фото: Kivuli Kivuli / Новосибирский зоопарк
Ленивец отпраздновал день рождения
В зоопарке Новосибирска отметили день рождения двупалого ленивца по имени Эмиль. Ему исполнился год. В честь этого события ему предложили его любимые лакомства — груши и вареный картофель. Об этом сообщили в официальной группе зоопарка «ВКонтакте».

Сотрудники зоопарка отмечают, что Эмиль становится все больше самостоятельным и дружелюбным. За последние полгода он уже не спит вместе с матерью и питается взрослым кормом. Он также сам выбирает, куда отправиться на прогулку и налаживает отношения с другими животными, которые живут в его вольере — золотистыми львиными тамаринами.

«Эмиль подружился с маленькими обезьянами. Тамарины часто находятся рядом со своим медлительным другом, трогают его шерсть или просто сидят рядом», — рассказывают сотрудники зоопарка.

На данный момент Эмиль весит 3,4 килограмма, а его родители весят 9 и 11 килограммов. По внешности он больше похож на свою маму Милену.

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