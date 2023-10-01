Двупалый ленивец Эмиль из Новосибирского зоопарка отметил день рождения

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Сотрудники зоопарка отмечают, что Эмиль становится все больше самостоятельным и дружелюбным. За последние полгода он уже не спит вместе с матерью и питается взрослым кормом. Он также сам выбирает, куда отправиться на прогулку и налаживает отношения с другими животными, которые живут в его вольере — золотистыми львиными тамаринами.
«Эмиль подружился с маленькими обезьянами. Тамарины часто находятся рядом со своим медлительным другом, трогают его шерсть или просто сидят рядом», — рассказывают сотрудники зоопарка.
На данный момент Эмиль весит 3,4 килограмма, а его родители весят 9 и 11 килограммов. По внешности он больше похож на свою маму Милену.