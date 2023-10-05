В Новосибирске продают трехэтажную квартиру с террасой за 35 млн рублей

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Апартаменты находятся недалеко от ТЦ «Ройал Парк». Их расположение сочетает тишину и уединение с преимуществами центральной улицы города. Квартира занимает четырехэтажный кирпичный дом, построенный в 2000 году. Общая площадь составляет 222 квадратных метра.
У квартиры собственный вход, который ведет прямо в отапливаемый подземный гараж. На первом этаже находится гостиная с камином, просторная кухня, гостевая спальня, санузел с душевой кабиной и две лоджии. В апартаментах также имеются сауны и кабинет с выходом на собственную террасу. Владельцы предлагают оставить покупателям роскошную кухню с фасадами из Италии.
Кроме этой квартиры, в этом доме также продаются еще две: двухкомнатная стоимостью 13,5 миллионов рублей и четырехкомнатная за 17,2 миллиона рублей.