В Новосибирске продают трехэтажную квартиру с террасой за 35 млн рублей

У квартиры собственный вход, который ведет прямо в отапливаемый подземный гараж. На первом этаже находится гостиная с камином, просторная кухня, гостевая спальня, санузел с душевой кабиной и две лоджии. В апартаментах также имеются сауны и кабинет с выходом на собственную террасу. Владельцы предлагают оставить покупателям роскошную кухню с фасадами из Италии.