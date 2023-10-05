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Квартира стоит 35 млн

В Новосибирске продают трехэтажную квартиру с террасой за 35 млн рублей

5 октября 2023, 05:19
Фото: N1.RU
Квартира стоит 35 млн
В Новосибирске продают трехэтажную квартиру с просторной террасой за 35 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на одном из бесплатных сайтов.

Апартаменты находятся недалеко от ТЦ «Ройал Парк». Их расположение сочетает тишину и уединение с преимуществами центральной улицы города. Квартира занимает четырехэтажный кирпичный дом, построенный в 2000 году. Общая площадь составляет 222 квадратных метра.

У квартиры собственный вход, который ведет прямо в отапливаемый подземный гараж. На первом этаже находится гостиная с камином, просторная кухня, гостевая спальня, санузел с душевой кабиной и две лоджии. В апартаментах также имеются сауны и кабинет с выходом на собственную террасу. Владельцы предлагают оставить покупателям роскошную кухню с фасадами из Италии.

Кроме этой квартиры, в этом доме также продаются еще две: двухкомнатная стоимостью 13,5 миллионов рублей и четырехкомнатная за 17,2 миллиона рублей.

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#Новосибирск#Продажа#Квартира#Эмилия Губарева
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