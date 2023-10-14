В Новосибирске иномарка протаранила трамвай №15 с 10 пассажирами

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
ДТП с общественным транспортом случилось на улице Кирзаводская, 6/2. 50-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и на скорости протаранил трамвай.
«В столкновении пострадала 12-летняя пассажирка. Ее увезли с места аварии в больницу. Всего в трамвае было 10 человек», — уточнила пресс-секретарь ГИБДД региона Ирина Новак.
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее в ДТП с участием двух трамваев в Новосибирске пострадали две пенсионерки.