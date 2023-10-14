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В Новосибирске иномарка протаранила трамвай №15 с 10 пассажирами

В Новосибирске иномарка протаранила трамвай №15 с 10 пассажирами

14 октября 2023, 07:30
Фото: ГИБДД НСО
Водитель Toyota Ipsum врезался в трамвай №15 в Ленинском районе Новосибирска 14 октября. В салоне находились 10 пассажиров, есть один пострадавший, сообщили Atas.info очевидцы.

ДТП с общественным транспортом случилось на улице Кирзаводская, 6/2. 50-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и на скорости протаранил трамвай.

«В столкновении пострадала 12-летняя пассажирка. Ее увезли с места аварии в больницу. Всего в трамвае было 10 человек», — уточнила пресс-секретарь ГИБДД региона Ирина Новак.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в ДТП с участием двух трамваев в Новосибирске пострадали две пенсионерки.

В Новосибирске две пенсионерки пострадали при столкновении трамваев
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