Нарушения нашли у «Уральских авиалиний» после посадки на новосибирском поле

В связи с произошедшим Ространснадзор провел проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства экстренной посадки на новосибирском поле. Специалисты осмотрели шесть самолетов компании, а также ремонтные цеха. В результате установлено, что перевозчик не выполнил в должной мере работы по техническому обслуживанию.