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Нарушения нашли у «Уральских авиалиний» после посадки на новосибирском поле

Нарушения нашли у «Уральских авиалиний» после посадки на новосибирском поле

19 октября 2023, 05:54
Фото: ТГ-канал Западно Сибирсокй транспортной прокуратуры
В работе авиакомпании «Уральские авиалинии» были обнаружены множественные нарушения после чрезвычайной посадки самолета в поле с пшеницей в Убинском районе Новосибирской области. Этот инцидент произошел 12 сентября.

В связи с произошедшим Ространснадзор провел проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства экстренной посадки на новосибирском поле. Специалисты осмотрели шесть самолетов компании, а также ремонтные цеха. В результате установлено, что перевозчик не выполнил в должной мере работы по техническому обслуживанию.

Были выявлены проблемы с герметизацией, коррозией отдельных элементов и деталей, дефектами фюзеляжа и загрязнениями стоек шасси. По информации издания «Известия», около 150 инженеров компании не прошли запланированное повышение квалификации.

Также выяснилось, что временами экипажи не оставляли замечаний по работе техники в бортовых журналах. Тем не менее, Ространснадзор не обнаружил серьезных причин для приостановки деятельности авиакомпании. Некоторые нарушения были устранены перевозчиком еще до окончания проверки.

Расшифрован диалог пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском
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#Транспорт#Новосибирск#Самолет#ЧП#Нарушения#Эмилия Губарева#Экстренная посадка#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском#Поле#Уральские авиалинии
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