Нарушения нашли у «Уральских авиалиний» после посадки на новосибирском поле

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:58
В связи с произошедшим Ространснадзор провел проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства экстренной посадки на новосибирском поле. Специалисты осмотрели шесть самолетов компании, а также ремонтные цеха. В результате установлено, что перевозчик не выполнил в должной мере работы по техническому обслуживанию.
Были выявлены проблемы с герметизацией, коррозией отдельных элементов и деталей, дефектами фюзеляжа и загрязнениями стоек шасси. По информации издания «Известия», около 150 инженеров компании не прошли запланированное повышение квалификации.
Также выяснилось, что временами экипажи не оставляли замечаний по работе техники в бортовых журналах. Тем не менее, Ространснадзор не обнаружил серьезных причин для приостановки деятельности авиакомпании. Некоторые нарушения были устранены перевозчиком еще до окончания проверки.