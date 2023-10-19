В Новосибирске выставили на продажу три редкие банкноты за 5 млн рублей

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
Modified Сегодня, 01:20
Updated Сегодня, 01:20
В Новосибирске предлагают на продажу три редких банкноты по цене в 5 млн рублей. Объявление об этом появилось на бесплатном интернет-ресурсе.
Автор объявления утверждает, что банкноты находятся в идеальном состоянии и никогда не использовались в обороте. Эти купюры были выпущены в России в связи с проведением Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а также в связи с присоединением Крыма и Чемпионатом мира по футболу 2018 года.
Продавец указал, что он не заинтересован в обмене купюр на другие предметы. Такие же банкноты можно найти на сайте по цене от 250 до 500 рублей.