В Новосибирске выставили на продажу три редкие банкноты за 5 млн рублей

Автор объявления утверждает, что банкноты находятся в идеальном состоянии и никогда не использовались в обороте. Эти купюры были выпущены в России в связи с проведением Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а также в связи с присоединением Крыма и Чемпионатом мира по футболу 2018 года.