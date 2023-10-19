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Купюры стоят 5 млн

В Новосибирске выставили на продажу три редкие банкноты за 5 млн рублей

19 октября 2023, 01:18
Фото: Midjourney
Купюры стоят 5 млн
В Новосибирске появилось объявление о продаже трех редких банкнот. Купюры выпущены к различным событиям, таким как Олимпиада в Сочи, присоединение Крыма и Чемпионат мира по футболу.

В Новосибирске предлагают на продажу три редких банкноты по цене в 5 млн рублей. Объявление об этом появилось на бесплатном интернет-ресурсе.

Автор объявления утверждает, что банкноты находятся в идеальном состоянии и никогда не использовались в обороте. Эти купюры были выпущены в России в связи с проведением Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а также в связи с присоединением Крыма и Чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Продавец указал, что он не заинтересован в обмене купюр на другие предметы. Такие же банкноты можно найти на сайте по цене от 250 до 500 рублей.

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#Новосибирск#Продажа#Деньги#Эмилия Губарева#Банкноты
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