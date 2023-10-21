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Станок слетел с КАМАЗа в Новосибирске и перекрыл проезжую часть

Станок слетел с КАМАЗа в Новосибирске и перекрыл проезжую часть

21 октября 2023, 11:55
Фото: АСТ-54/1MI
В Новосибирске случилась авария с грузовиком, в результате которой станок с большегруза слетел с прицепа на Большевистской улице.

В Новосибирске произошел инцидент с большегрузным автомобилем, из-за которого станок вывалился на улице Большевистской. Согласно информации, полученной от группы «АСТ-54», это произошло 21 октября.

Очевидцы рассказывают, что станок упал с прицепа КАМАЗа во время маневрирования грузовика. Водитель сразу вызвал автокран, чтобы вернуть станок на свое место. Последствия аварии привели к затруднению движения на данном участке дороги.

Информация о пострадавших не поступала. Также нет данных о том, какой именно станок перевозил грузовик и для какого предприятия он предназначался.

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