Станок слетел с КАМАЗа в Новосибирске и перекрыл проезжую часть

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Новосибирске произошел инцидент с большегрузным автомобилем, из-за которого станок вывалился на улице Большевистской. Согласно информации, полученной от группы «АСТ-54», это произошло 21 октября.
Очевидцы рассказывают, что станок упал с прицепа КАМАЗа во время маневрирования грузовика. Водитель сразу вызвал автокран, чтобы вернуть станок на свое место. Последствия аварии привели к затруднению движения на данном участке дороги.
Информация о пострадавших не поступала. Также нет данных о том, какой именно станок перевозил грузовик и для какого предприятия он предназначался.