Даже не выплатили компенсацию: убийцы сибирячки вышли на свободу, уйдя на СВО

Posted 24 октября, 03:48
Published 24 октября, 03:48
Modified 24 октября, 09:11
Updated 24 октября, 09:11
Убийцы Ирины Синельниковой, жительницы Бердска, были освобождены после того, как провели 4 года в тюрьме, пишет НГС. Они получили помилование и денежные выплаты за свое участие в ЧВК.
В 2019 году Ирину Синельникову убили, когда она продавала свой автомобиль. Труп был обнаружен через несколько дней в соседнем регионе. У Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова был план похитить машину и продать ее.
Вдовец должен был получить компенсацию в размере 1,5 млн рублей от убийц, но до сих пор не видел никаких денег. Сейчас он заботится о своих детях самостоятельно, в то время как убийцы находятся на свободе.