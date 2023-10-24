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Posted 24 октября, 03:48

Published 24 октября, 03:48

Modified 24 октября, 09:11

Updated 24 октября, 09:11

Убийцы вышли на свободу

Даже не выплатили компенсацию: убийцы сибирячки вышли на свободу, уйдя на СВО

24 октября 2023, 03:48
Фото: Midjourney
Убийцы вышли на свободу

Убийцы жительницы Бердска вышли на свободу, уйдя на СВО

Убийцы Ирины Синельниковой, которые были приговорены к 39 годам тюремного заключения, благодаря участию в СВО и помилованию вышли на свободу, даже не выплатив обещанные компенсации семье погибшей.

Убийцы Ирины Синельниковой, жительницы Бердска, были освобождены после того, как провели 4 года в тюрьме, пишет НГС. Они получили помилование и денежные выплаты за свое участие в ЧВК.

В 2019 году Ирину Синельникову убили, когда она продавала свой автомобиль. Труп был обнаружен через несколько дней в соседнем регионе. У Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова был план похитить машину и продать ее.

Вдовец должен был получить компенсацию в размере 1,5 млн рублей от убийц, но до сих пор не видел никаких денег. Сейчас он заботится о своих детях самостоятельно, в то время как убийцы находятся на свободе.

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#Общество#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#СВО#Эмилия Губарева#ЧВК#Убийцы
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