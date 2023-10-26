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Posted Вчера, 03:36

Published Вчера, 03:36

Modified Вчера, 03:38

Updated Вчера, 03:38

Продавец плюнула в правоохранителя

Продавщица рыбы плюнула в лицо полицейскому под Новосибирском — чем все закончилось

26 октября 2023, 03:36
Фото: 1MI
Продавец плюнула в правоохранителя

Продавщицу рыбы оштрафовали под Новосибирском за плевок полицейскому в лицо

Продавщица рыбы была оштрафована за агрессивное поведение в отношении полицейского в Новосибирске. Барабинский районный суд Новосибирской области принял решение наказать Галину О. за нападение на полицейского.

Согласно информации пресс-службы суда, 10 октября 2022 года женщина незаконно торговала копченой рыбой на перроне железнодорожного вокзала в Барабинске. Полицейские доставили ее в дежурную часть для оформления правонарушения. Однако в процессе личного осмотра женщина атаковала одного из полицейских ногой и плюнула ему в лицо.

Через неделю она повстречала этого же полицейского на привокзальной площади и начала оскорблять его, а также снова плюнула ему в лицо. В результате этих инцидентов женщину привлекли к ответственности.

В ходе судебного процесса женщина признала свою вину только по одному из случаев. Ее обвинили в применении насилия в отношении полицейского и публичном оскорблении его чести. Суд вынес решение оштрафовать женщину на сумму в 8 тысяч рублей.

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