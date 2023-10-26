Продавщица рыбы плюнула в лицо полицейскому под Новосибирском — чем все закончилось

Posted Вчера, 03:36
Published Вчера, 03:36
Modified Вчера, 03:38
Updated Вчера, 03:38
Согласно информации пресс-службы суда, 10 октября 2022 года женщина незаконно торговала копченой рыбой на перроне железнодорожного вокзала в Барабинске. Полицейские доставили ее в дежурную часть для оформления правонарушения. Однако в процессе личного осмотра женщина атаковала одного из полицейских ногой и плюнула ему в лицо.
Через неделю она повстречала этого же полицейского на привокзальной площади и начала оскорблять его, а также снова плюнула ему в лицо. В результате этих инцидентов женщину привлекли к ответственности.
В ходе судебного процесса женщина признала свою вину только по одному из случаев. Ее обвинили в применении насилия в отношении полицейского и публичном оскорблении его чести. Суд вынес решение оштрафовать женщину на сумму в 8 тысяч рублей.