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Девочки пропали в Ленинском районе

Еще одна 10-летняя школьница пропала в Новосибирске — подруги ушли из дома день назад

28 октября 2023, 05:34
Фото: ЛизаАлерт
Девочки пропали в Ленинском районе

В Новосибирске пропала еще одна 10-летняя школьница

В Ленинском районе Новосибирска без вести исчезла еще одна ученица — девочка по имени София Алладинская, которой всего десять лет.

Как стало известно, София Алладинская вместе со своей подругой ушла из дома 27 октября 2023 года, но не вернулась обратно. Сейчас добровольцы из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и полицейские активно ищут ее.

Чтобы помочь в поисках, нужно знать приметы пропавшей девочки: рост Софии составляет 140 сантиметров, она худощавого телосложения, у нее черные волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в серую куртку с мелкими снежинками, черные брюки, розовые кроссовки и светло-серую шапку.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Софии Алладинской, пожалуйста, сообщите об этом в поисково-спасательный отряд ПСО по номеру 8-800-700-54-52 или наберите 112.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева
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