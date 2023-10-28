Еще одна 10-летняя школьница пропала в Новосибирске — подруги ушли из дома день назад

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Как стало известно, София Алладинская вместе со своей подругой ушла из дома 27 октября 2023 года, но не вернулась обратно. Сейчас добровольцы из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и полицейские активно ищут ее.
Чтобы помочь в поисках, нужно знать приметы пропавшей девочки: рост Софии составляет 140 сантиметров, она худощавого телосложения, у нее черные волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в серую куртку с мелкими снежинками, черные брюки, розовые кроссовки и светло-серую шапку.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Софии Алладинской, пожалуйста, сообщите об этом в поисково-спасательный отряд ПСО по номеру 8-800-700-54-52 или наберите 112.