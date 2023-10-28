Еще одна 10-летняя школьница пропала в Новосибирске — подруги ушли из дома день назад

Чтобы помочь в поисках, нужно знать приметы пропавшей девочки: рост Софии составляет 140 сантиметров, она худощавого телосложения, у нее черные волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в серую куртку с мелкими снежинками, черные брюки, розовые кроссовки и светло-серую шапку.