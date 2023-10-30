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Пилот вылетел без разрешения

Пилота частного самолета наказали за полет без разрешения под Новосибирском

30 октября 2023, 02:32
Фото: 1MI
Пилот вылетел без разрешения
Пилот частного самолета из Новосибирска был оштрафован на 20 тысяч рублей за полет без разрешения на посадочной площадке «Мочище».

В Новосибирской области пилот частного самолета был наказан за полет без разрешения.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в июле 2023 года житель Новосибирска совершил полет на самолете MS 893А с аэродрома «Мочище» без предварительного уведомления соответствующих органов.

В результате этого нарушения пилота оштрафовали на 20 тысяч рублей. Напомним, ранее мы писали, что путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд на паралете.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Полет#Самолет#Штраф#Эмилия Губарева#Пилот
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