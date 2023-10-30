Пилота частного самолета наказали за полет без разрешения под Новосибирском

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Published Сегодня, 02:32
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В Новосибирской области пилот частного самолета был наказан за полет без разрешения.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в июле 2023 года житель Новосибирска совершил полет на самолете MS 893А с аэродрома «Мочище» без предварительного уведомления соответствующих органов.
В результате этого нарушения пилота оштрафовали на 20 тысяч рублей. Напомним, ранее мы писали, что путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд на паралете.