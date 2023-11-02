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Сибирячка на шоу

Кондитер из Новосибирска принесла на шоу «Здравствуй, сладкий» десерт моти

2 ноября 2023, 06:47
Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!»
Сибирячка на шоу
Екатерина Копылова из Новосибирска стала участницей нового выпуска реалити-шоу «Здравствуй, сладкий» на телеканале «Суббота!», представив японский десерт моти на дегустацию.

На телеканале «Суббота!» идет продолжение второго сезона реалити-шоу «Здравствуй, сладкий». В этом проекте певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова пробуют десерты от профессионалов и любителей кондитерского искусства, которые соревнуются за возможность выполнить заказ от знаменитого гостя. В этом выпуске гостем будет певец Амирчик.

В новом выпуске на шоу придет Екатерина Копылова из Новосибирска, ей 28 лет. Она принесла на дегустацию японский десерт моти.

Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!»

Чтобы победить в проекте, участнику необходимо пройти три этапа отбора и удивить звездного заказчика своим десертом. Премьеру шоу покажут 2 ноября в 21:30 на телеканале «Суббота!» — там и станет известно, удалось ли сибирячке пройти отбор.

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