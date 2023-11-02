Кондитер из Новосибирска принесла на шоу «Здравствуй, сладкий» десерт моти

На телеканале «Суббота!» идет продолжение второго сезона реалити-шоу «Здравствуй, сладкий». В этом проекте певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова пробуют десерты от профессионалов и любителей кондитерского искусства, которые соревнуются за возможность выполнить заказ от знаменитого гостя. В этом выпуске гостем будет певец Амирчик.