Кондитер из Новосибирска принесла на шоу «Здравствуй, сладкий» десерт моти

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
На телеканале «Суббота!» идет продолжение второго сезона реалити-шоу «Здравствуй, сладкий». В этом проекте певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова пробуют десерты от профессионалов и любителей кондитерского искусства, которые соревнуются за возможность выполнить заказ от знаменитого гостя. В этом выпуске гостем будет певец Амирчик.
В новом выпуске на шоу придет Екатерина Копылова из Новосибирска, ей 28 лет. Она принесла на дегустацию японский десерт моти.
Чтобы победить в проекте, участнику необходимо пройти три этапа отбора и удивить звездного заказчика своим десертом. Премьеру шоу покажут 2 ноября в 21:30 на телеканале «Суббота!» — там и станет известно, удалось ли сибирячке пройти отбор.