18-летняя девушка из Новосибирска продает девственность за 15 тысяч долларов

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
В Новосибирске появилось объявление от 18-летней молодой женщины, которая решила продать свою девственность за сумму в 15 тысяч долларов. В рублях это составляет около 1,38 миллиона по текущему обменному курсу. Она разместила объявление на одном из сайтов.
Девушка по имени Лиана поделилась, что увлекается литературой и искусством, путешествиями и кулинарией. Она также занимается танцами и йогой, и не имеет вредных привычек.
Лиана утверждает, что никогда не находилась в отношениях и готова пройти медицинский осмотр. Кроме того, сибирячка владеет английским языком и готова к созданию серьезных отношений.