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Published Сегодня, 04:54

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Updated Сегодня, 04:56

18-летняя девушка из Новосибирска продает девственность за 15 тысяч долларов

18-летняя девушка из Новосибирска продает девственность за 15 тысяч долларов

9 ноября 2023, 04:54
Фото: Midjourney
18-летняя жительница Новосибирска разместила объявление о продаже своей девственности за 15 тысяч долларов.

В Новосибирске появилось объявление от 18-летней молодой женщины, которая решила продать свою девственность за сумму в 15 тысяч долларов. В рублях это составляет около 1,38 миллиона по текущему обменному курсу. Она разместила объявление на одном из сайтов.

Девушка по имени Лиана поделилась, что увлекается литературой и искусством, путешествиями и кулинарией. Она также занимается танцами и йогой, и не имеет вредных привычек.

Лиана утверждает, что никогда не находилась в отношениях и готова пройти медицинский осмотр. Кроме того, сибирячка владеет английским языком и готова к созданию серьезных отношений.

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