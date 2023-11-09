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Отец-алиментщик будет чистить улицы от снега в Новосибирской области

Не платил алименты: горе-отец будет чистить улицы от снега в Новосибирской области

9 ноября 2023, 05:59
Фото: 1MI

Отец-алиментщик будет чистить улицы от снега в Новосибирской области

Нерадивый отец из Новосибирской области, не перечислявший средства на содержание дочери, будет наказан 30 часами обязательных работ, о чем сообщают приставы.

Горе-отец из деревни Лукошкино в Новосибирской области будет выполнять обязательные работы на улицах района. 44-летний мужчина не выполнял свои обязательства по содержанию дочери и накопил долг в 90 тысяч рублей. Суд признал его виновным и назначил ему 30 часов обязательных работ.

Алиментщик, который является руководителем крестьянского фермерского хозяйства, получил требование об удержании денег с его заработной платы, однако он не передал соответствующий документ в бухгалтерию. За это ему был назначен минимальный административный штраф в размере 2500 рублей.

Если мужчина не выполнит обязательства, то его имущество, включая автоприцеп и машину «Лада Нива», может быть арестовано.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Суд#Долг#Алименты#Штраф#Эмилия Губарева
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