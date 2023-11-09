Не платил алименты: горе-отец будет чистить улицы от снега в Новосибирской области

Горе-отец из деревни Лукошкино в Новосибирской области будет выполнять обязательные работы на улицах района. 44-летний мужчина не выполнял свои обязательства по содержанию дочери и накопил долг в 90 тысяч рублей. Суд признал его виновным и назначил ему 30 часов обязательных работ.