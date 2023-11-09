Не платил алименты: горе-отец будет чистить улицы от снега в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
Горе-отец из деревни Лукошкино в Новосибирской области будет выполнять обязательные работы на улицах района. 44-летний мужчина не выполнял свои обязательства по содержанию дочери и накопил долг в 90 тысяч рублей. Суд признал его виновным и назначил ему 30 часов обязательных работ.
Алиментщик, который является руководителем крестьянского фермерского хозяйства, получил требование об удержании денег с его заработной платы, однако он не передал соответствующий документ в бухгалтерию. За это ему был назначен минимальный административный штраф в размере 2500 рублей.
Если мужчина не выполнит обязательства, то его имущество, включая автоприцеп и машину «Лада Нива», может быть арестовано.