atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Аномальное тепло до +6 градусов ожидается в Новосибирске в ноябре 2023

Аномальное тепло до +6 градусов ожидается в Новосибирске в ноябре 2023

11 ноября 2023, 10:24
Фото: atas.info
В Новосибирске в последней декаде ноября ожидается аномальное тепло до +6 градусов, но также возможно похолодание и осадки.

Жители Новосибирска смогут насладиться необычно теплой погодой в ноябре. Ожидается, что термометры поднимутся до +6 градусов. Тем не менее, ночью температура может опуститься до -6 градусов.

По прогнозам метеорологов, в ноябре средняя температура воздуха будет колебаться в пределах от -2 до -3 градусов, что выше обычной нормы на 4-7 градусов.

Ночью ожидается прохладная погода, с температурой воздуха от -6 до +1 градуса, а днем столбики термометров будут показывать от 0 до +6 градусов. В конце ноября возможны похолодание и осадки в Новосибирске.

Погоду на зиму в Новосибирске определили по народным приметам — чего ждать?
Узнать подробнее
Читайте также:
Билеты в ледовый городок на Михайловской набережной подорожают в НовосибирскеЭкстремальное похолодание до -37 ударит по Новосибирску в декабре 2023Оттепель накроет Новосибирск на грядущей рабочей неделе
#Общество#Город#Новосибирск#Погода#Тепло#Синоптики#Эмилия Губарева
Подпишитесь
«Парк кафе» съезжает из Первомайского сквера в Новосибирске
Вчера, 07:46
Из-за сброса воды на Новосибирской ГЭС может полностью затопить острова
Вчера, 12:40
Определены кандидаты на довыборы в горсовет Новосибирска: кто эти люди
Вчера, 04:18
Остановить деградацию Новосибирска — архитекторы создали петицию к губернатору
Вчера, 05:33
Вонзили вилы в голову: как чувствует себя новосибирец после страшнейшего удара
Сегодня, 07:59
Массовое побоище произошло в новосибирском баре — дрались девять человек
Вчера, 07:04