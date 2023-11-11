Аномальное тепло до +6 градусов ожидается в Новосибирске в ноябре 2023

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Жители Новосибирска смогут насладиться необычно теплой погодой в ноябре. Ожидается, что термометры поднимутся до +6 градусов. Тем не менее, ночью температура может опуститься до -6 градусов.
По прогнозам метеорологов, в ноябре средняя температура воздуха будет колебаться в пределах от -2 до -3 градусов, что выше обычной нормы на 4-7 градусов.
Ночью ожидается прохладная погода, с температурой воздуха от -6 до +1 градуса, а днем столбики термометров будут показывать от 0 до +6 градусов. В конце ноября возможны похолодание и осадки в Новосибирске.