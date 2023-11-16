Улицу Ленина сделают пешеходной в Новосибирске до 1 февраля 2024

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В связи с подготовкой к Новому году, движение автомобилей на улице Ленина перекроют с 17 ноября 2023 года по 1 февраля 2024 года. Речь идет об участке от площади Ленина до улицы Советской.
«Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового года», — добавили в мэрии, отметив, что спецтехники этот запрет не касается.
Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать лишних пробок и неудобств. Администрация просит жителей и гостей города соблюдать указанные ограничения и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.