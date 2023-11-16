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В Новосибирске 17 ноября закроют улицу Ленина до 1 февраля 2024

Улицу Ленина сделают пешеходной в Новосибирске до 1 февраля 2024

16 ноября 2023, 04:15
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

В Новосибирске 17 ноября закроют улицу Ленина до 1 февраля 2024

17 ноября 2023 в Новосибирске закроют для проезда часть улицы Ленина: ее начнут украшать к Новому году, сообщили в мэрии.

В связи с подготовкой к Новому году, движение автомобилей на улице Ленина перекроют с 17 ноября 2023 года по 1 февраля 2024 года. Речь идет об участке от площади Ленина до улицы Советской.

«Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового года», — добавили в мэрии, отметив, что спецтехники этот запрет не касается.

Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать лишних пробок и неудобств. Администрация просит жителей и гостей города соблюдать указанные ограничения и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Улицу Ленина в Новосибирске украсят к Новому году за 3,5 млн рублей
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#Общество#Транспорт#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева#Улица Ленина#Ленина#Пешеходная зона
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