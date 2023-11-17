Дегустатора молочной пенки ищут в новосибирскую кофейню

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Как говорилось в вакансии, будущий дегустатор должен два раза в день пробовать молочную и кофейную пенку в напитках, изучать ее структуру и равномерность в стаканчике.
Также сотрудник должен общаться с клиентами, помогать им в выборе напитков и сладостей. Но и это не все обязанности. Дегустатор должен работать за кассой, упаковывать десерты и другое. Получается, что это название вакансии придумали для привлечение внимания.
Есть и приятный бонус: работника всему научат и дадут опытного наставника. График работы можно выбрать: 2/2 или 3/3 с 8:30 до 22:00 с зарплатой от 25 000 до 40 000 рублей. В настоящий момент вакансия уже закрыта. Вероятно, бариста уже найден.