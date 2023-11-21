Новосибирские пограничники поймали казаха, заскучавшего по маме

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Как сообщает Сиб.фм, попытка пересечь границу Российской Федерации произошла 11 мая. Евгений З. был пойман в пятнадцати километрах от села Анисимовка. При этом мужчина уже был уведомлен о нежелании нахождения в России.
Причиной стала судимость за кражу. Казахстанец отсидел два года и должен был в течение восьми лет не появляться в России. Однако на родине у него не было жилья, работы и денег. К тому же, он очень соскучился по своей матери.
В суде Евгений З. полностью признал свою вину и был приговорен к году и семи месяцам в колонии строгого режима.