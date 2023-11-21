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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Нарушитель проведет год в колонии

Новосибирские пограничники поймали казаха, заскучавшего по маме

21 ноября 2023, 12:16
Фото: Midjourney
Нарушитель проведет год в колонии

В Новосибирской области задержали казаха, незаконно перешедшего границу

В Карасукском районе задержали гражданина Республики Казахстан. Он пытался незаконно пересечь границу.

Как сообщает Сиб.фм, попытка пересечь границу Российской Федерации произошла 11 мая. Евгений З. был пойман в пятнадцати километрах от села Анисимовка. При этом мужчина уже был уведомлен о нежелании нахождения в России.

 

Причиной стала судимость за кражу. Казахстанец отсидел два года и должен был в течение восьми лет не появляться в России. Однако на родине у него не было жилья, работы и денег. К тому же, он очень соскучился по своей матери.

 

В суде Евгений З. полностью признал свою вину и был приговорен к году и семи месяцам в колонии строгого режима.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Казахстан#Тюрьма#Граница#Александр Ляхов
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