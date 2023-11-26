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39-летний житель Новосибирской области Рамиль Исанбаев погиб на СВО

39-летний житель Новосибирской области Рамиль Исанбаев погиб на СВО

26 ноября 2023, 08:32
Фото: администрация Убинского района Новосибирской области
В СВО погиб 39-летний мужчина из Новосибирской области по имени Рамиль Исанбаев, о чем сообщила администрация района.

В зоне проведения специальной военной операции погиб Рамиль Исанбаев, житель Убинского района Новосибирской области. Ему было 39 лет.

«7 ноября 2023 года сержант стрелковой роты во время выполнения воинского долга в специальной военной операции пал смертью храбрых», — говорится в сообщении администрации.

Рамиль Исанбаев родился 6 декабря 1983 года в селе Заречноубинское. Он окончил 9 классов в Черномысинской школе и поступил в Убинское училище, после которого был призван на службу в армию. Весной 2023 года он был отправлен в зону СВО. Подробности о времени и месте прощания с бойцом будут объявлены позднее.

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