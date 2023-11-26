39-летний житель Новосибирской области Рамиль Исанбаев погиб на СВО

Рамиль Исанбаев родился 6 декабря 1983 года в селе Заречноубинское. Он окончил 9 классов в Черномысинской школе и поступил в Убинское училище, после которого был призван на службу в армию. Весной 2023 года он был отправлен в зону СВО. Подробности о времени и месте прощания с бойцом будут объявлены позднее.