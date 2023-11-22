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Пекарь из Новосибирска Алексей Никифоровский погиб на СВО

Пекарь из Новосибирска Алексей Никифоровский погиб на СВО

22 ноября 2023, 02:42
Фото: Администрация Колыванского района/1MI
1 ноября 2023 года во время выполнения задач специальной военной операции, погиб Алексей Никифоровский, о чем сообщили в администрации Колыванского района.

Алексей Никифоровский родился 12 июня 1981 года в Новосибирске. После окончания школы в Академгородке, получил профессию пекаря-кондитера и закончил курсы риелтора.

Боец был женат, у него было двое детей от первого брака. В 2010 году он переехал в деревню Усть-Тоя, где в 2020 году у него родилась дочь от второго брака.

С 19 июня 2023 года Алексей служил на СВО в качестве наводчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты штурмового отряда в/ч 12267. Он был рядовым. Сибиряк погиб 1 ноября.

«Выражаем соболезнования семье, родным и близким героя. Это огромная утрата для всех нас. Алексей Николаевич с честью и достоинством выполнил долг военнослужащего, защищая свою Родину и мирных граждан Донбасса. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — написали в администрации.
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