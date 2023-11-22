Танкист из Бердска Михаил Голуб погиб в зоне СВО

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Published Сегодня, 01:11
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Михаил Голуб был командиром танка в танковом отделении танковой роты танкового батальона. Сибиряк родился 5 октября 1974 года в Бердске и учился в школе №2 «Спектр». После окончания школы он поступил в профессиональное училище №16, где получил специальность «каменщик-штукатур».
Он служил в армии и принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. В 2009 году Михаил Голуб пошел служить по контракту и был одним из первых, кто отправился в зону специальной военной операции. Он погиб, выполняя свой воинский долг 12 ноября.
Церемония прощания с бойцом состоится 23 ноября с 13:00 до 14:00 по адресу улица Максима Горького, 44 (Кафедральный собор Преображения Господня).