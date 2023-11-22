Танкист из Бердска Михаил Голуб погиб в зоне СВО

Он служил в армии и принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. В 2009 году Михаил Голуб пошел служить по контракту и был одним из первых, кто отправился в зону специальной военной операции. Он погиб, выполняя свой воинский долг 12 ноября.