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Погибшего на СВО бойца Романа Мыслевского похоронят в поселке под Новосибирском

Погибшего на СВО бойца Романа Мыслевского похоронят в поселке под Новосибирском

22 ноября 2023, 06:53
Фото: Администрация Верх-Тулинского сельсовета/1MI
В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО Романом Мыслевским, о чем сообщили в администрации.

Как сообщила администрация Верх-Тулинского сельсовета, в зоне проведения специальной военной операции погиб боец Роман Мыслевский. Он служил по контракту.

Родом боец из Верх-Тулы. Здесь его и похоронят. Панихида пройдет на кладбище 22 ноября в 15:30. Проститься с героем можно в Храме Святой Троицы в 14:30.

«Администрация Верх-Тулинского сельсовета выражает глубокие соболезнования родным и близким».

Жители сельсовета также выражают соболезнования родным и близким бойца.

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