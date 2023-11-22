Погибшего на СВО бойца Романа Мыслевского похоронят в поселке под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Как сообщила администрация Верх-Тулинского сельсовета, в зоне проведения специальной военной операции погиб боец Роман Мыслевский. Он служил по контракту.
Родом боец из Верх-Тулы. Здесь его и похоронят. Панихида пройдет на кладбище 22 ноября в 15:30. Проститься с героем можно в Храме Святой Троицы в 14:30.
«Администрация Верх-Тулинского сельсовета выражает глубокие соболезнования родным и близким».
Жители сельсовета также выражают соболезнования родным и близким бойца.