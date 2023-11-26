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Стоимость квартир-студий выросла в Новосибирске до 8 млн рублей

Стоимость квартир-студий выросла в Новосибирске до 8 млн рублей

26 ноября 2023, 04:23
Фото: 1MI
В Новосибирске стоимость квартир-студий достигает 8 миллионов рублей, о чем свидетельствуют данные с сайтов продаж.

Цены на квартиры-студии в Новосибирске увеличиваются. В настоящее время за такую малогабаритную квартиру приходится платить от 7 до 8 миллионов рублей.

Например, на улице Никитина продается студия за 7 миллионов. Площадь составляет 27 квадратных метров. Квартира имеет качественный ремонт с применением дорогих материалов. Бытовая техника уже установлена.

На Ядринцевской улице можно купить квартиру за 7,3 миллиона рублей. Ее площадь всего 24 квадратных метра. Дизайн интерьера выполнен в черно-белых тонах.

Квартира улучшенной планировки на Овражной улице стоит 8,3 миллиона рублей. Площадь составляет 26 квадратных метров. В квартире есть рабочий уголок с компьютерным столом, полноценная ванна и спальная зона.

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#Новосибирск#Продажа#Квартира#Эмилия Губарева
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