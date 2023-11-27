Мать двоих детей зарезала мачеху и ее мужа на застолье в Новосибирской области

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Published Сегодня, 02:53
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Предварительно известно, что 28-летняя жительница Болотного, мать двоих детей, могла убить своих родственников во время пьяного застолья. Во время трапезы возник конфликт между гостями и хозяевами. Женщина и ее собутыльник избивали мачеху и ее мужа, а затем она взяла нож и якобы нанесла им удар прямо в сердце хозяина дома. Семейный праздник закончился трагедией. Пострадавшие скончались на месте происшествия, пишет «КП-Новосибирск».
Это происшествие вызвало оживленные обсуждения в социальных сетях. Пользователи отмечают, что подозреваемая была известной личностью в городе, так как часто устраивала пьянки и даже нападала на других людей с ножом, при этом находясь рядом с детьми.
Женщина даже принимала участие в ток-шоу «За гранью» на НТВ, где обещала измениться. После этого ее дело взял на контроль Александр Бастрыкин, а дети были переданы в детский дом. Однако женщина так и не изменилась в положительную сторону.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Следствие требует заключения подозреваемой под стражу, но мера пресечения пока не определена.