Мать двоих детей зарезала мачеху и ее мужа на застолье в Новосибирской области

Предварительно известно, что 28-летняя жительница Болотного, мать двоих детей, могла убить своих родственников во время пьяного застолья. Во время трапезы возник конфликт между гостями и хозяевами. Женщина и ее собутыльник избивали мачеху и ее мужа, а затем она взяла нож и якобы нанесла им удар прямо в сердце хозяина дома. Семейный праздник закончился трагедией. Пострадавшие скончались на месте происшествия, пишет «КП-Новосибирск».