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Педагогу было плохо

Учительница потеряла сознание в новосибирской электричке на глазах у школьников

30 ноября 2023, 03:19
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Педагогу было плохо
Учительница потеряла сознание в электропоезде на станции Дорогино, о чем сообщили в компании «Экспресс-пригород».

В Новосибирской области произошел инцидент в электропоезде, когда учительнице стало плохо. Она сопровождала группу школьников, которые ехали на станцию Искитим.

Когда машинист получил сигнал о необходимости помощи одному из пассажиров, двое контролеров поспешили на помощь. Они обнаружили, что учительница потеряла сознание, а ее ученики были напуганы и звонили своим родителям.

Сотрудники электропоезда вернули сознание учительнице и на станции Бердск сопроводили ее до машины скорой помощи. Второй контролер вышел на станции Искитим и дождался приезда родителей, которым передал напуганных школьников.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школьники#Помощь#Искитим#Учительница#Родители#Бердск#Электричка#Эмилия Губарева
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