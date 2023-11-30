Учительница потеряла сознание в новосибирской электричке на глазах у школьников

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
В Новосибирской области произошел инцидент в электропоезде, когда учительнице стало плохо. Она сопровождала группу школьников, которые ехали на станцию Искитим.
Когда машинист получил сигнал о необходимости помощи одному из пассажиров, двое контролеров поспешили на помощь. Они обнаружили, что учительница потеряла сознание, а ее ученики были напуганы и звонили своим родителям.
Сотрудники электропоезда вернули сознание учительнице и на станции Бердск сопроводили ее до машины скорой помощи. Второй контролер вышел на станции Искитим и дождался приезда родителей, которым передал напуганных школьников.