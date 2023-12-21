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Улицу продлят

Подрядчика на продление улицы Кирова ищут в Новосибирске за 33 млн рублей

21 декабря 2023, 03:30
Фото: Midjourney
Улицу продлят
На сайте государственных закупок опубликована информация о поиске подрядчика для разработки проекта продления улицы Кирова в Новосибирске. За выполнение работ предлагается 33,4 млн рублей.

По проекту, планируется увеличить протяженность дороги на 3 километра, а также обеспечить наличие не менее шести полос движения. Одним из важных элементов проекта является строительство моста через реку Камышенка.

Исполнитель будет заниматься инженерными исследованиями, разрабатывать планы с учетом уже существующих объектов на данной территории, а также создавать проектную документацию.

Заказчиком выступает «Управление дорожного строительства». Подача заявок возможна до 12 января. Срок окончательного завершения проекта — 16 декабря 2024 года.

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#Новосибирск#Дорога#Госзакупки#Эмилия Губарева#Подрядчик#Проект#Мост
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