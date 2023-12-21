Подрядчика на продление улицы Кирова ищут в Новосибирске за 33 млн рублей

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
По проекту, планируется увеличить протяженность дороги на 3 километра, а также обеспечить наличие не менее шести полос движения. Одним из важных элементов проекта является строительство моста через реку Камышенка.
Исполнитель будет заниматься инженерными исследованиями, разрабатывать планы с учетом уже существующих объектов на данной территории, а также создавать проектную документацию.
Заказчиком выступает «Управление дорожного строительства». Подача заявок возможна до 12 января. Срок окончательного завершения проекта — 16 декабря 2024 года.