К отоплению после коммунальной аварии начали подключать дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
На восьми улицах в Новосибирске началось подключение многоквартирных домов к отоплению после аварии. Информация об этом появилась в телеграмм-канале СГК.
Процесс подключения стартовал в 13:00 11 января. По словам энергетиков, в ближайшие часы тепло вернется в жилые дома на улицах Широкая, Забалуева, Планировочная, Невельского, Колхидская, Фасадная, Халтурина и в жилмассиве «Затон». Ожидается, что работа будет завершена к 15:00. В некоторых домах уже восстановлено отопление и горячая вода.
Тем временем, продолжаются аварийно-восстановительные работы на теплотрассе. Ситуацию контролируют местные власти, прокуратура области и региональное управление следственного комитета.
Устранить аварию на теплотрассе планируют на 21 час. Тепло дать обещают в это же время.