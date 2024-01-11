К отоплению после коммунальной аварии начали подключать дома в Новосибирске

Процесс подключения стартовал в 13:00 11 января. По словам энергетиков, в ближайшие часы тепло вернется в жилые дома на улицах Широкая, Забалуева, Планировочная, Невельского, Колхидская, Фасадная, Халтурина и в жилмассиве «Затон». Ожидается, что работа будет завершена к 15:00. В некоторых домах уже восстановлено отопление и горячая вода.