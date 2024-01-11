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Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

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Тепло уже постепенно начали давать

К отоплению после коммунальной аварии начали подключать дома в Новосибирске

11 января 2024, 08:44
Фото: ГУ МЧС
Тепло уже постепенно начали давать
После коммунальной аварии в Новосибирске, уже начали подключать к отоплению многоквартирные дома на нескольких улицах.

На восьми улицах в Новосибирске началось подключение многоквартирных домов к отоплению после аварии. Информация об этом появилась в телеграмм-канале СГК.

Процесс подключения стартовал в 13:00 11 января. По словам энергетиков, в ближайшие часы тепло вернется в жилые дома на улицах Широкая, Забалуева, Планировочная, Невельского, Колхидская, Фасадная, Халтурина и в жилмассиве «Затон». Ожидается, что работа будет завершена к 15:00. В некоторых домах уже восстановлено отопление и горячая вода.

Тем временем, продолжаются аварийно-восстановительные работы на теплотрассе. Ситуацию контролируют местные власти, прокуратура области и региональное управление следственного комитета.

Устранить аварию на теплотрассе планируют на 21 час. Тепло дать обещают в это же время.

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