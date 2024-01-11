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Коммунальная авария произошла в городе

Уголовное дело могут возбудить в Новосибирске из-за аварии на теплотрассе

11 января 2024, 03:48
Фото: atas.info
Коммунальная авария произошла в городе
Следственная группа СК РФ выехала в Новосибирск для проведения проверки по коммунальной аварии, которая привела к прорыву теплотрассы и отсутствию отопления и горячей воды в сотне домов.

В Новосибирске правоохранительные органы проводят проверку по поводу аварии на коммунальных сетях. Проверку организовали следователи Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Сегодня, 11 января, произошла серьезная авария на теплотрассе в левобережье. В результате, множество домов в Ленинском и Кировском районах остались без отопления и горячей воды.

Следователи СК России по Новосибирской области проводят неотложные следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Всего от отопления отключено 104 дома и 13 соцобъектов. Устранить аварию планируется до 20 часов сегодняшнего дня, а дать тепло в некоторые дома до 17 часов.

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