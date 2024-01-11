Уголовное дело могут возбудить в Новосибирске из-за аварии на теплотрассе

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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В Новосибирске правоохранительные органы проводят проверку по поводу аварии на коммунальных сетях. Проверку организовали следователи Следственного комитета РФ по Новосибирской области.
Сегодня, 11 января, произошла серьезная авария на теплотрассе в левобережье. В результате, множество домов в Ленинском и Кировском районах остались без отопления и горячей воды.
Следователи СК России по Новосибирской области проводят неотложные следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.
Всего от отопления отключено 104 дома и 13 соцобъектов. Устранить аварию планируется до 20 часов сегодняшнего дня, а дать тепло в некоторые дома до 17 часов.