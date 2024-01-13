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Старый Новый год важно встретить правильно

Что нельзя делать на Старый Новый год-2024, чтобы не испортить себе жизнь

13 января 2024, 02:33
Фото: kino-teatr.ru
Старый Новый год важно встретить правильно

Что запрещено делать на Старый Новый год -2024 предупреждает МЧС

В ночь с 13 на 14 января 2024 года наступит Старый Новый год. С праздником связано много важных поверий и примет. О том, как встретить Старый Новый год и соблюсти все правила — в материале Atas. Info.

Старый Новый год-2024: как праздновали на Руси

На Руси дата Нового года совпала с днем памяти «отца Церкви» Василия Великого, архиепископа Каппадокийского. Ему приписывают создание православного иконостаса и составление одной из богослужебных литургий. В народе памятную дату прозвали Васильевым днем.

Поскольку христианский святой считается покровителем свиноводства, праздник прозвали еще и «свинятником». На стол обязательно ставили запеченного поросенка, кутью со свиным салом и жиром и пироги со свининой. Именно отсюда отчасти берет происхождение обычай готовить свиной холодец или ножки — их ели в небогатых семьях. Считалось, что щедрый стол со «свиными» атрибутами обеспечит удачный год.

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Одновременно с этим люди боялись прогневить святого, поэтому на праздник угоститься свининой мог любой желающий, заплатив символическую сумму. Все деньги в строгом порядке сдавались в церковь, вор считался пропащим человеком.

Утром все члены семьи вставали рано и умывались чистой водой. Согласно примете, это гарантирует бодрый и радостный год. В емкость старались класть монеты на удачу. Еще одним обязательным обычаем было «посевание», когда родственники рассыпали в гостях зерно для щедрого урожая.

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Старый Новый год-2024: приметы и запреты

Со Старым Новым годом связано множество бытовых примет. Если 14 января в дом первым придет мужчина или вы встретите его на улице, то год будет удачным. Ни в коем случае не стоит считать деньги, чтобы не провести весь год в долгах. Услышав утром приятный звон, стоит готовиться к пополнению семьи.

Важно и правильно встретить Старый Новый год. Настроение должно быть радостным, грустить ни в коем случае нельзя. Запрещаются любые ссоры и обиды. Если вы решили в этот день вынести мусор, то стоит готовиться к потере денег.

С этим днем связаны и народные приметы. Если на Старый Новый год погода выдалась теплой, то лето будет хорошим и жарким. Иней и туман предвещают большой урожай хлеба и меда, вечерняя метель — орехов. Однако пурга и метель в новогоднюю ночь обещают крайне беспокойный год.

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Старый Новый Год-2024: о чем рассказывает советский фильм

В 1981 году на советские экраны вышел двухсерийный фильм Наума Ардашникова и Олега Ефремова «Старый Новый год». Лента представляет собой сатирическую комедию, посвященную проблемам общества.

Сюжет кинофильма одновременно прост и сложен. В одном доме живут две семьи — Себейкиных, представляющая рабочий класс и интеллигентов Полуорловых. Их общим соседом является пьяница Иван Адамыч (Евгений Евстигнеев), любящий ходить в гости.

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Накануне Старого Нового Года главы семей ссорятся с родными и уходят с лучшими друзьями отмечать праздник в баню. Попарившись и слегка выпив, Петр Себейкин (Вячеслав Невинный), Петр Полуорлов (Александр Калягин) и Иван Адамыч начинают философские разговоры о смысле жизни.

Помимо заслуженных артистов, в фильме снялась Анастасия Немоляева (позже прославившаяся благодаря фильму «Курьер»). Дебютным камео лента стала и для семейного дуэта исполнителей авторской песни Сергея и Татьяны Никитиных.

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Старый Новый год-2024: советы от МЧС

Многие новосибирцы стремятся отметить Старый Новый год незабываемо и оставить о себе долгую память. Стрельба из римских свечей, запуски фейерверка и петард может привести к плохим последствиям.

«Активное использование пиротехники может привести к пожарам и тяжелым увечьям. Будьте осторожны и строго следуйте инструкции на упаковке», — советуют в управлении МЧС по Новосибирской области.

В случае происшествия следует звонить по телефонам 101 или 112.

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