Что нельзя делать на Старый Новый год-2024, чтобы не испортить себе жизнь

Со Старым Новым годом связано множество бытовых примет. Если 14 января в дом первым придет мужчина или вы встретите его на улице, то год будет удачным. Ни в коем случае не стоит считать деньги, чтобы не провести весь год в долгах. Услышав утром приятный звон, стоит готовиться к пополнению семьи.