13 или 14 января: когда будет Старый Новый год-2024 в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В 2024 году Старый Новый Год наступит в ночь с 13 на 14 января. Это станет еще одним прекрасным поводом собраться за праздничным столом всей семьей или в дружеском кругу.
Традиция отмечать Старый Новый год возникла после перехода России на григорианский календарь 14 февраля 1918 года. Это привело в разнице между юлианским и григорианским летоисчислениями. 14 января является датой наступления Нового года по старому стилю.
14 января совпадает с православным праздником Обрезания Господня и днем памяти Василия Великого. На Васильев день было принято ставить на стол свинину, кутью с жиром или салом и пироги. Утром все старались проснуться пораньше и умыться чистой водой для сохранения красоты и здоровья на весь год.
Сейчас новосибирцам необязательно готовить свиную поджарку, но со Старым Новым годом связан ряд примет. В этот день нельзя ссориться, унывать, сидеть за столом в грязной одежде и выносить мусор. Кроме того, строжайше запрещено давать или брать деньги в долг.