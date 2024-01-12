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Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Старый Новый год является еще одним поводом встретиться всей семьей

13 или 14 января: когда будет Старый Новый год-2024 в Новосибирске

12 января 2024, 08:05
Фото: Midjourney
Старый Новый год является еще одним поводом встретиться всей семьей
После окончания новогодних каникул новосибирцы отметят Старый Новый Год. О том, когда его нужно отмечать в 2024 году — в материале Atas. Info.

Старый Новый Год -2024: когда наступит

В 2024 году Старый Новый Год наступит в ночь с 13 на 14 января. Это станет еще одним прекрасным поводом собраться за праздничным столом всей семьей или в дружеском кругу.

Традиция отмечать Старый Новый год возникла после перехода России на григорианский календарь 14 февраля 1918 года. Это привело в разнице между юлианским и григорианским летоисчислениями. 14 января является датой наступления Нового года по старому стилю.

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Старый Новый год-2024: как праздновать

14 января совпадает с православным праздником Обрезания Господня и днем памяти Василия Великого. На Васильев день было принято ставить на стол свинину, кутью с жиром или салом и пироги. Утром все старались проснуться пораньше и умыться чистой водой для сохранения красоты и здоровья на весь год.

Сейчас новосибирцам необязательно готовить свиную поджарку, но со Старым Новым годом связан ряд примет. В этот день нельзя ссориться, унывать, сидеть за столом в грязной одежде и выносить мусор. Кроме того, строжайше запрещено давать или брать деньги в долг.

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