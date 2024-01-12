13 или 14 января: когда будет Старый Новый год-2024 в Новосибирске

14 января совпадает с православным праздником Обрезания Господня и днем памяти Василия Великого. На Васильев день было принято ставить на стол свинину, кутью с жиром или салом и пироги. Утром все старались проснуться пораньше и умыться чистой водой для сохранения красоты и здоровья на весь год.