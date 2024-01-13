Квартиру с видом на НОВАТ продают в Новосибирске за 41 млн рублей

Объявление было опубликовано на одном из бесплатных сайтов в середине декабря 2023 года. В нем указано, что общая площадь квартиры составляет 122,9 квадратных метра, а расположена она на 15 этаже. Из окна открывается панорамный вид на Новосибирск, оперный театр и реку Обь.