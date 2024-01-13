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НОВАТ вдали

Квартиру с видом на НОВАТ продают в Новосибирске за 41 млн рублей

13 января 2024, 04:44
Фото: агентство недвижимости N1.RU
НОВАТ вдали
В Новосибирске появилось объявление о продаже квартиры с видом на оперный театр и реку Обь. За эту недвижимость просят почти 42 млн рублей.

Объявление было опубликовано на одном из бесплатных сайтов в середине декабря 2023 года. В нем указано, что общая площадь квартиры составляет 122,9 квадратных метра, а расположена она на 15 этаже. Из окна открывается панорамный вид на Новосибирск, оперный театр и реку Обь.

По словам автора объявления, в квартире выполнен дизайнерский ремонт, и новые владельцы получат мебель для гостиной, встроенный шкаф и хрустальные люстры из Италии.

Кроме того, к жилью прилагается гараж, который находится в гаражно-строительном кооперативе. Недвижимость расположена на улице Урицкого в микрорайоне Тихий центр. Стоимость этой квартиры составляет 41,9 млн рублей.

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#Новосибирск#Продажа#Новат#Квартира#Эмилия Губарева#Оперный театр
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