Квартиру с видом на НОВАТ продают в Новосибирске за 41 млн рублей

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:46
Объявление было опубликовано на одном из бесплатных сайтов в середине декабря 2023 года. В нем указано, что общая площадь квартиры составляет 122,9 квадратных метра, а расположена она на 15 этаже. Из окна открывается панорамный вид на Новосибирск, оперный театр и реку Обь.
По словам автора объявления, в квартире выполнен дизайнерский ремонт, и новые владельцы получат мебель для гостиной, встроенный шкаф и хрустальные люстры из Италии.
Кроме того, к жилью прилагается гараж, который находится в гаражно-строительном кооперативе. Недвижимость расположена на улице Урицкого в микрорайоне Тихий центр. Стоимость этой квартиры составляет 41,9 млн рублей.