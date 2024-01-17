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Что произошло, неизвестно

Трубу с кипятком прорвало в новосибирском общежитии — там были проблемы с отоплением

17 января 2024, 09:16
Фото: Новосибирск с огоньком/ТГ
Что произошло, неизвестно

Трубу с кипятком прорвало в новосибирском общежитии на Сибиряков-Гвардейцев

В общежитии на левом берегу Новосибирска прорвало трубу, поэтому вода льет с верхнего этажа — с лицевой стороны здания.

В коммунальной ловушке оказались жильцы комнат в общежитии на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64. В здании кипяток льётся из чердака — прямо на головы людей. Об этом стало известно из ТГ-канала «Новосибирск с огоньком».

Что именно произошло в общежитии, пока неизвестно, но проблема, по данным из соцсетей, продолжается уже вторые сутки. Информация выясняется.

Напомним, что в Ленинском районе 12 января произошла большая коммунальная авария, из-за которой сотни домов остались без тепла. На 16 января проблемы с подачей отопления в некоторых домах сохранялись.

В Новосибирске 87 домов остаются без тепла на шестой день после коммунальной аварии
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#Происшествия#Новосибирск#Вода#Авария#Отопление#Эмилия Губарева
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