Трубу с кипятком прорвало в новосибирском общежитии — там были проблемы с отоплением

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В коммунальной ловушке оказались жильцы комнат в общежитии на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64. В здании кипяток льётся из чердака — прямо на головы людей. Об этом стало известно из ТГ-канала «Новосибирск с огоньком».
Что именно произошло в общежитии, пока неизвестно, но проблема, по данным из соцсетей, продолжается уже вторые сутки. Информация выясняется.
Напомним, что в Ленинском районе 12 января произошла большая коммунальная авария, из-за которой сотни домов остались без тепла. На 16 января проблемы с подачей отопления в некоторых домах сохранялись.