Мэрия сообщила, как работают школы левобережья после аварии в Новосибирске

Из 38 школ Ленинского района сейчас в штатном режиме работает 12. В остальных 26 школах начались занятия в дистанционном формате. На дистант ушли школы № 15, 27, 40 и другие. Также в перечне есть коррекционная школа № 14, Вторая Новосибирская гимназия и несколько лицеев.