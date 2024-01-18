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Школы на удаленнке

Мэрия сообщила, как работают школы левобережья после аварии в Новосибирске

18 января 2024, 03:16
Фото: Артем Васильев / atas.info
Школы на удаленнке
В департаменте образования мэрии сообщили о том, что на левом берегу Новосибирска в штатном режиме работает 12 из 38 школ.

Из 38 школ Ленинского района сейчас в штатном режиме работает 12. В остальных 26 школах начались занятия в дистанционном формате. На дистант ушли школы № 15, 27, 40 и другие. Также в перечне есть коррекционная школа № 14, Вторая Новосибирская гимназия и несколько лицеев.

В Кировском районе из 25 школ в настоящее время в штатном режиме работают 17. В остальных восьми школах занятия проводятся удалённо. Среди этих школ — Прогимназия № 1, школы № 49, 65, 109 и другие. Постепенно увеличивается количество школ, в которых восстанавливается обычный режим работы.

Большинство школ на левом берегу продолжают работать в измененных условиях, введенных в связи с коммунальной аварией. ЧП произошло 17 января на улице Петропавловская. Сейчас известно о 13 пострадавших.

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