Мэрия сообщила, как работают школы левобережья после аварии в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Из 38 школ Ленинского района сейчас в штатном режиме работает 12. В остальных 26 школах начались занятия в дистанционном формате. На дистант ушли школы № 15, 27, 40 и другие. Также в перечне есть коррекционная школа № 14, Вторая Новосибирская гимназия и несколько лицеев.
В Кировском районе из 25 школ в настоящее время в штатном режиме работают 17. В остальных восьми школах занятия проводятся удалённо. Среди этих школ — Прогимназия № 1, школы № 49, 65, 109 и другие. Постепенно увеличивается количество школ, в которых восстанавливается обычный режим работы.
Большинство школ на левом берегу продолжают работать в измененных условиях, введенных в связи с коммунальной аварией. ЧП произошло 17 января на улице Петропавловская. Сейчас известно о 13 пострадавших.