В Новосибирске намерены расселить дом без тепла после коммунальной аварии

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
В связи с рядом происшествий в Ленинском районе, когда сотни домов остались без отопления, в Новосибирске ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. В понедельник, 22 января, в двух домах еще нет отопления, о чем сообщил заместитель губернатора Сергей Семка.
Один из 16-квартирных домов признан аварийным и на данный момент в нем живут только три семьи. В настоящее время ведутся работы по восстановлению отопления, а семьи планируют переселить в другое жилье — временно в маневренный фонд или по программе переселения из ветхого жилья. Второй дом также не подключен к отоплению, но он не является аварийным. В нем проживает 16 семей.
Губернатор Андрей Травников поднял вопрос о необходимости провести расследование действий управляющих компаний и городских администраций.