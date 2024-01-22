atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

В домах нет тепла

В Новосибирске намерены расселить дом без тепла после коммунальной аварии

22 января 2024, 04:33
Фото: Артем Васильев / atas.info
В домах нет тепла
В двух домах на левом берегу Новосибирска отсутствует отопление. Губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания выразил недовольство действиями управляющих компаний и городских администраций, подчеркнув необходимость расследования.

В связи с рядом происшествий в Ленинском районе, когда сотни домов остались без отопления, в Новосибирске ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. В понедельник, 22 января, в двух домах еще нет отопления, о чем сообщил заместитель губернатора Сергей Семка.

Один из 16-квартирных домов признан аварийным и на данный момент в нем живут только три семьи. В настоящее время ведутся работы по восстановлению отопления, а семьи планируют переселить в другое жилье — временно в маневренный фонд или по программе переселения из ветхого жилья. Второй дом также не подключен к отоплению, но он не является аварийным. В нем проживает 16 семей.

Губернатор Андрей Травников поднял вопрос о необходимости провести расследование действий управляющих компаний и городских администраций.

«Они откровенно врали» — губернатор об УК в Новосибирске после коммунальных аварий
Узнать подробнее
Читайте также:
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирске из-за новой коммунальной аварииМэрия просит ограничить использование обогревателей после аварии в НовосибирскеМитинг после крупных коммунальных аварий запретили проводить в Новосибирске
#Происшествия#Новосибирск#Авария#Отопление#Эмилия Губарева#Коммунальная авария#Теплоснабжение#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город
Подпишитесь
«Они откровенно врали» — губернатор об УК в Новосибирске после коммунальных аварий
Сегодня, 04:08
Микрошорты и металлик: новосибирский стилист рассказала о главных трендах 2024
20 января, 08:28
Митя Фомин рассказал о плохих условиях жизни его 82-летней мамы в Новосибирске
Сегодня, 01:17
Стало известно, когда гимназия № 10 в Новосибирске возобновит работу после пожара
Сегодня, 04:17
«Будущий мэр» Новосибирска предложила понизить пенсии
Сегодня, 05:04
Названо число убийств и изнасилований в Новосибирской области в 2023 году
Вчера, 11:19