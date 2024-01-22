В Новосибирске намерены расселить дом без тепла после коммунальной аварии

Один из 16-квартирных домов признан аварийным и на данный момент в нем живут только три семьи. В настоящее время ведутся работы по восстановлению отопления, а семьи планируют переселить в другое жилье — временно в маневренный фонд или по программе переселения из ветхого жилья. Второй дом также не подключен к отоплению, но он не является аварийным. В нем проживает 16 семей.