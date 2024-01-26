12 улиц в Новосибирске отремонтируют за 790 млн рублей — чем известны подрядчики

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Контракт на ремонт улиц 25 лет Октября, Учительской, Тюленина, Автогенной и Воинской выиграло АО «Новосибирскавтодор». Стоимость работ — 255,85 млн рублей. В январе 2024 года компания была вынуждена приступить к ремонту Димитровского моста после решения Арбитражного суда о понуждении к исполнению гарантийных обязательств.
Улицах Писарева, Демьяна Бедного, Балтийская и Дачная отремонтирует ООО «Дорсиб плюс», стоимость контракта — 281 млн рублей. В 2023 году компания делала ремонт дорожного полотна на дамбе ГЭС и улице Софийская в Советском районе города, а также проспекта Дзержинского.
ООО «Стройсити» отремонтирует дорожное полотно на улицах Гоголя, Авиастроителей и Урицкого. Цена сделки — 253,5 млн рублей. В 2023 году компания ремонтировала улицу Кропоткина практически на всем протяжении, а также единственный выезд в Новосибирск из микрорайона Затон.
Суммарная стоимость трех контрактов составила более 790 млн рублей.