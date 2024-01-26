12 улиц в Новосибирске отремонтируют за 790 млн рублей — чем известны подрядчики

В Новосибирске выбрали подрядчиков для ремонта 12 улиц до осени 2024 года

С 1 апреля по 30 августа 2024 года в Новосибирске будет проходить ремонт дорог. Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок. Подрядчики и сроки работ уже определены.