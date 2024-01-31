Последняя магнитная буря обрушится на Новосибирск в январе 2024

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На Солнце 29 января произошла неожиданная вспышка силой М6.83: теперь ожидается усиление геомагнитных атак, сообщают ученые независимой лаборатории.
Утром и днем 30 января обстановка в магнитном поле Земли была спокойной, с минимальными колебаниями. Однако после 15:00 сила геоударов выросла, что свидетельствует о возмущении магнитного поля. С 18:00 до 21:00 часов ожидался пик геомагнитных атак с силой геоударов в 4 балла. После 21:00 сила колебаний снизилась до 3 баллов.
Ночью 31 января были геомагнитные атаки с силой до 5 баллов. По данным на утро среды, сейчас магнитная буря оценивается в 3 балла.
Во время таких геомагнитных бурь зачастую страдают метеозависимые люди. Им рекомендовано снизить физическую и умственную нагрузку, избегать стресса, правильно питаться, а также гулять по свежему воздуху.