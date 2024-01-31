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Магнитная буря ударит по Новосибирску

Последняя магнитная буря обрушится на Новосибирск в январе 2024

31 января 2024, 01:44
Фото: Изображение Midjourney
Магнитная буря ударит по Новосибирску
В Новосибирске снова ожидаются магнитные бури в конце января 2024: когда будет пик?

На Солнце 29 января произошла неожиданная вспышка силой М6.83: теперь ожидается усиление геомагнитных атак, сообщают ученые независимой лаборатории.

Утром и днем 30 января обстановка в магнитном поле Земли была спокойной, с минимальными колебаниями. Однако после 15:00 сила геоударов выросла, что свидетельствует о возмущении магнитного поля. С 18:00 до 21:00 часов ожидался пик геомагнитных атак с силой геоударов в 4 балла. После 21:00 сила колебаний снизилась до 3 баллов.

Ночью 31 января были геомагнитные атаки с силой до 5 баллов. По данным на утро среды, сейчас магнитная буря оценивается в 3 балла.

Во время таких геомагнитных бурь зачастую страдают метеозависимые люди. Им рекомендовано снизить физическую и умственную нагрузку, избегать стресса, правильно питаться, а также гулять по свежему воздуху.
Пик еще впереди: магнитная буря обрушится на новосибирцев 26 января
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Метеозависимые#Солнце#Эмилия Губарева#Магнитная буря#Стресс
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