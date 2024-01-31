Последняя магнитная буря обрушится на Новосибирск в январе 2024

Утром и днем 30 января обстановка в магнитном поле Земли была спокойной, с минимальными колебаниями. Однако после 15:00 сила геоударов выросла, что свидетельствует о возмущении магнитного поля. С 18:00 до 21:00 часов ожидался пик геомагнитных атак с силой геоударов в 4 балла. После 21:00 сила колебаний снизилась до 3 баллов.