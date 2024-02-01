В мэрии Новосибирска сообщили о сроках завершения реконструкции Первомайского сквера

Ремонт Первомайского сквера начался в конце мая 2023 года. Общая стоимость реконструкции сквера была оценена в 180 млн рублей. По словам мэра Анатолия Локтя, основные работы должны были быть завершены к началу сентября. Потом речь шла о 15 октября, затем был назван конец октября.