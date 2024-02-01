atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

По планам все работы должжны были быть завершены в октябре

В мэрии Новосибирска сообщили о сроках завершения реконструкции Первомайского сквера

1 февраля 2024, 05:14
Фото: atas.info
По планам все работы должжны были быть завершены в октябре
Чиновники туманно говорят о завершении всех работ до конца текущего года

В ходе заседания, посвященного подведению итогов работы управления по благоустройству общественных пространств за 2023 год, его начальник Вадим Полещук обозначил сроки завершения работ по реконструкции Первомайского сквера в Центральном районе.

«К сожалению, некоторые работы вышли за пределы планируемых сроков, поэтому в 2024 году нам предстоит завершить благоустройство сквера. В том числе, и по фонтану „Мишка“, работы по которому ведутся в настоящее время, по устройству цветников, установке лавочек и урн», — сказал Вадим Полещук.

Ремонт Первомайского сквера начался в конце мая 2023 года. Общая стоимость реконструкции сквера была оценена в 180 млн рублей. По словам мэра Анатолия Локтя, основные работы должны были быть завершены к началу сентября. Потом речь шла о 15 октября, затем был назван конец октября.

Разруха в парках Новосибирска: кто из подрядчиков сорвал сроки ремонта — фамилии
Узнать подробнее
Читайте также:
Park Cafe и другие: как сносили заведения общепита в Первомайском сквереТрамвай и планетарий: как будет выглядеть Нарымский сквер в НовосибирскеСквер S7 «Крылья Сибири» открыли после реконструкции в Новосибирске
#Новосибирск#Мэрия#Реконструкция#Первомайский сквер#Сроки
Подпишитесь
Дети делят асфальт: как «Слово пацана» повлиял на новосибирских подростков
Сегодня, 00:21
Две тысячи человек остались без электричества на левом берегу Новосибирска
Сегодня, 03:12
Улицу Ленина в Новосибирске открыли для проезда транспорта
Сегодня, 02:46
СГК обещает возместить жителям ущерб имуществу из-за коммунальных аварий
Сегодня, 04:01
Мрачно и снежно: опубликован прогноз погоды в Новосибирске на февраль-2024
31 января, 06:31
«Таким подонкам здесь не место»: в Новосибирске отменили концерт Оргии Праведников
31 января, 06:11