В мэрии Новосибирска сообщили о сроках завершения реконструкции Первомайского сквера

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В ходе заседания, посвященного подведению итогов работы управления по благоустройству общественных пространств за 2023 год, его начальник Вадим Полещук обозначил сроки завершения работ по реконструкции Первомайского сквера в Центральном районе.
«К сожалению, некоторые работы вышли за пределы планируемых сроков, поэтому в 2024 году нам предстоит завершить благоустройство сквера. В том числе, и по фонтану „Мишка“, работы по которому ведутся в настоящее время, по устройству цветников, установке лавочек и урн», — сказал Вадим Полещук.
Ремонт Первомайского сквера начался в конце мая 2023 года. Общая стоимость реконструкции сквера была оценена в 180 млн рублей. По словам мэра Анатолия Локтя, основные работы должны были быть завершены к началу сентября. Потом речь шла о 15 октября, затем был назван конец октября.