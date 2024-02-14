Цены на машины завышены в России в 2,5 раза — мнение эксперта

По словам эксперта из сервиса «Автокод», профессионального автоподборщика и блогера Игоря Шагапова, цены на автомобили на вторичном рынке в России завышены в 2,5 раза. Сейчас стоимость этих машин должна быть в два раза ниже. Причиной такой ситуации является спрос на автомобили, который продолжает расти, что приводит к поддержанию высоких цен.