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Published Сегодня, 07:08

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Машины становятся только дороже

Цены на машины завышены в России в 2,5 раза — мнение эксперта

14 февраля 2024, 07:08
Фото: 1MI
Машины становятся только дороже
Цены на автомобили на вторичном рынке в России завышены в 2,5 раза из-за дефицита машин и сохранения покупательской способности, заявляет эксперт.

По словам эксперта из сервиса «Автокод», профессионального автоподборщика и блогера Игоря Шагапова, цены на автомобили на вторичном рынке в России завышены в 2,5 раза. Сейчас стоимость этих машин должна быть в два раза ниже. Причиной такой ситуации является спрос на автомобили, который продолжает расти, что приводит к поддержанию высоких цен.

Также играет роль то, что на рынке очень мало дешевых автомобилей (до миллиона). Машины, которые попадают к перекупам и салонам, мы все равно покупаем по завышенной стоимости.

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Ситуация на вторичном рынке автомобилей в России сейчас тоже не самая лучшая: «Судьба вторичного рынка авто в России, по мнению экспертов Автокода, пока не особо радужная. По той же причине, что и раньше — сохраняется дефицит автомобилей. Единственное, что радует, по нашим наблюдениям, что не сильно упала покупательская способность. А это значит, что цены продолжат расти. Мы прогнозируем заметный весенний рост — около 10%. Но это стандартная история весной», — рассказал Newia собеседник.

Эксперт добавил, что массовый сегмент автомобилей будет дорожать сильнее всего, в то время как премиальный сегмент подорожает меньше.

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#Новосибирск#Россия#Цены#Дефицит#Автомобили#Машины#Эксперт#Эмилия Губарева#Рост
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