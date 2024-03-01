Новосибирские депутаты прокомментировали послание Путина Федеральному Собранию

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Одним из самых значимых поручений президента стала разработка новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Президент также высказал предложения, затрагивающие ключевые сферы в жизни россиян и всей страны.
«Очень содержательное, важное и конструктивное выступление. Обозначены основополагающие и стратегические векторы развития нашей страны на ближайшие пять лет, — прокомментировал депутат горсовета Новосибирска Кирилл Покровский. — Меняется история! Вместе мы сила!»
Председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев отметил, что послание Владимира Путина — это про Россию. Особенно значимыми решениями, по его мнению, стали те, которые затронут повышение качества жизней семей: продление программы семейной ипотеки, увеличение налогового вычета на детей, строительство и реконструкция сотен образовательных и детских воспитательных учреждений.
«Масштаб и уверенность, потому что нельзя предлагать такие решения, не будучи уверенным в себе, стране и будущем. Уверен, у России с нашим сильным лидером во главе это получится», — отметил Асанцев.
С этим соглашается депутат законодательного собрания региона Александр Кулинич. Для себя он выделил значимость объявленной программы капремонта школ. По его мнению, эта тема — наболевшая для области, поэтому очень важно приступить к работам уже со следующего года.
«Послание — это четкие ориентиры конкретных действий для всех нас. Теперь предстоит большая работа по выполнению этих задач, по развитию нашей территории, по повышению экономического потенциала Новосибирской области, по решению важных для жителей нашего региона. Вся страна поддерживает Президента. „Единая Россия“, депутаты всех уровней, представители органов местного самоуправления и активисты партии будут принимать участие в реализации всех целей и задач, которые озвучил Владимир Путин», — заявил Кулинич.
В послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о новых национальных проектах, в рамках их развития до 2030 года продлеваются система материнского капитала и семейной ипотеки.
Кроме того, советникам директоров по воспитанию, классным руководителям и кураторам студенческих групп в техникумах с 1 сентября станут доплачивать 5 и 10 тысяч рублей соответственно. Выпускники школ получат возможность пересдать по выбору предмет ЕГЭ до окончания приемной кампании в вузы.
Это не единственное предложение президента. До 2030 года в России должны вдвое увеличить МРОТ.