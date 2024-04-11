Новосибирец сжег десять машин — как его наказали

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Инцидент произошел осенью прошлого года. Обвиняемый работал разнорабочим у потерпевшего. Когда сотрудник получил очередной расчет за работу, то решил отомстить, поскольку так как размер выплаты его не устроил.
Работник пришел в гараж, облил бензином одну машину, поджог. От нее загорелся весь автопарк. Во время пожара всего было уничтожено десять машин стоимостью около 123 миллионов рублей. Сгорел и сам гараж.
Суд признал мужчину виновным. Теперь ему придется отбыть наказание в колонии — пять лет и уплатить компенсацию. Пока суд удовлетворил два гражданских иска о возмещении ущерба: на 270 и 27 тысяч рублей. Накануне осужденный подал апелляцию, не согласившись с приговором. Суд оставил жалобу без удовлетворения.