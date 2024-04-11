Новосибирец сжег десять машин — как его наказали

Суд признал мужчину виновным. Теперь ему придется отбыть наказание в колонии — пять лет и уплатить компенсацию. Пока суд удовлетворил два гражданских иска о возмещении ущерба: на 270 и 27 тысяч рублей. Накануне осужденный подал апелляцию, не согласившись с приговором. Суд оставил жалобу без удовлетворения.