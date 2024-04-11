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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Поджигатель получил пять лет

Новосибирец сжег десять машин — как его наказали

11 апреля 2024, 06:34
Фото: Управление судебного департамента НСО
Поджигатель получил пять лет

Новосибирца осудили за сожжение десяти элитных иномарок

В Новосибирске вынесли вердикт за уничтожение чужого имущества. Мужчина сжег десять машин.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Обвиняемый работал разнорабочим у потерпевшего. Когда сотрудник получил очередной расчет за работу, то решил отомстить, поскольку так как размер выплаты его не устроил.

Работник пришел в гараж, облил бензином одну машину, поджог. От нее загорелся весь автопарк. Во время пожара всего было уничтожено десять машин стоимостью около 123 миллионов рублей. Сгорел и сам гараж.

Суд признал мужчину виновным. Теперь ему придется отбыть наказание в колонии — пять лет и уплатить компенсацию. Пока суд удовлетворил два гражданских иска о возмещении ущерба: на 270 и 27 тысяч рублей. Накануне осужденный подал апелляцию, не согласившись с приговором. Суд оставил жалобу без удовлетворения.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Приговор#Александр Ляхов
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