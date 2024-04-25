По 17 лет колонии за убийство случайного знакомого получили двое новосибирцев

Немного позже они случайно увидели его на улице. По неизвестным причинам мужчины напали на знакомого, жестоко избили и забрали карту с 14 тысячами на счету. Свою жертву они бросили умирать в мороз на улице. Когда очевидцы заметили на снегу пострадавшего, то вызвали скорую, но парень скончался от черепно-мозговой травмы.