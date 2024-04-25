По 17 лет колонии за убийство случайного знакомого получили двое новосибирцев

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Все произошло 11 февраля 2023 года в Новосибирске. Егор Руковишников и Владислав Ивасенко в магазине завязали разговор с молодым человеком. Вместе они выпили алкоголь, а потом разошлись.
Немного позже они случайно увидели его на улице. По неизвестным причинам мужчины напали на знакомого, жестоко избили и забрали карту с 14 тысячами на счету. Свою жертву они бросили умирать в мороз на улице. Когда очевидцы заметили на снегу пострадавшего, то вызвали скорую, но парень скончался от черепно-мозговой травмы.
На суде Ивасенко в преступлении не сознался, а Руковишников признал вину лишь не полностью, считая, что смерть наступила в результате неосторожности. Разбирательства по делу шли больше года.
25 апреля суд огласил злоумышленникам приговор: каждому дали по 17 лет колонии строгого режима. Кроме того, они будут обязаны выплатить по миллиону рублей семьей погибшего за моральный вред. Приговор еще можно обжаловать.