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Published Сегодня, 13:37

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Новосибирцев осудили

По 17 лет колонии за убийство случайного знакомого получили двое новосибирцев

25 апреля 2024, 13:37
Фото: Новосибирский областной суд
Новосибирцев осудили
За убийство мужчины двое новосибирцев отправятся в колонию на 17 лет, подробности дела сообщили в ВК-группе судов общей юрисдикции региона.

Все произошло 11 февраля 2023 года в Новосибирске. Егор Руковишников и Владислав Ивасенко в магазине завязали разговор с молодым человеком. Вместе они выпили алкоголь, а потом разошлись.

Немного позже они случайно увидели его на улице. По неизвестным причинам мужчины напали на знакомого, жестоко избили и забрали карту с 14 тысячами на счету. Свою жертву они бросили умирать в мороз на улице. Когда очевидцы заметили на снегу пострадавшего, то вызвали скорую, но парень скончался от черепно-мозговой травмы.

На суде Ивасенко в преступлении не сознался, а Руковишников признал вину лишь не полностью, считая, что смерть наступила в результате неосторожности. Разбирательства по делу шли больше года.

25 апреля суд огласил злоумышленникам приговор: каждому дали по 17 лет колонии строгого режима. Кроме того, они будут обязаны выплатить по миллиону рублей семьей погибшего за моральный вред. Приговор еще можно обжаловать.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Суд#Убийство#Приговор#Нападение#Алкоголь#Тюрьма
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