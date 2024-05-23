Митя Фомин встретился с мамой в родном доме в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Шоумен навестил столицу Сибири на несколько дней, прилетев в командировку. Помимо работы, он заглянул в гости к своей маме Тамаре Павловне. Он привез ей подарки и хорошее настроение. При встрече мама с сыном сияли от счастья.
Квартира артиста, где он прожил более 10 лет, находится на улице Кропоткина, 104. Там он жил, пока не переехал в Москву. Мама певца осталась в родном городе. Она принципиально не хочет переезжать и менять условия.
Митя Фомин является выпускником гимназии №1 и медицинского института. Свою жизнь он связал с музыкой.
*) — социальная сеть Instagram* признана в России экстремистской. Тверской суд Москвы 21 марта 2022 года удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав Meta Platforms* экстремистской организацией.