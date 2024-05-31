Бандой новосибирских школьников-вымогателей заинтересовался глава СКР Бастрыкин

Posted Сегодня, 01:49
Published Сегодня, 01:49
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Происходит все в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области. Компания, состоящая из подростков, занимается вымогательством денег у младшеклассников.
Эту историю предали огласке в социальных сетях. Как сообщают местные жители, терроризируют школьники детей уже давно, однако никто никаких мер не принимает.
К разборкам подключился Следственный комитет. Ведомство проводит проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ее результатах.
Напомним, ранее мы рассказывали, как подростков подозревают в издевательствах над школьником. Сейчас над возможными подозреваемыми местные жители устраивают самосуд.