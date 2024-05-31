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Деньги вымогают подростки

Бандой новосибирских школьников-вымогателей заинтересовался глава СКР Бастрыкин

31 мая 2024, 01:49
Фото: Изображение Midjourney
Деньги вымогают подростки
В одном из поселков Новосибирской области несовершеннолетние вымогают деньги у младшеклассников, подробности сообщили в Информационном центре СКР.

Происходит все в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области. Компания, состоящая из подростков, занимается вымогательством денег у младшеклассников.

Эту историю предали огласке в социальных сетях. Как сообщают местные жители, терроризируют школьники детей уже давно, однако никто никаких мер не принимает.

К разборкам подключился Следственный комитет. Ведомство проводит проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ее результатах.

Напомним, ранее мы рассказывали, как подростков подозревают в издевательствах над школьником. Сейчас над возможными подозреваемыми местные жители устраивают самосуд.

Самосуд устроили новосибирцы обвиняемому в надругательстве над школьником подростку
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Проверка#Подростки#СК#Вымогательство#Александр Бастрыкин#Тогучинский район
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