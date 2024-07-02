Девственницу за 10 000 долларов ищет житель Новосибирска

Posted Сегодня, 01:44
Published Сегодня, 01:44
Modified Сегодня, 01:46
Updated Сегодня, 01:46
Девственницу решил найти себе мужчина. Он выложил объявление на сайте с интимными предложениями. Сибиряк готов заплатить за услугу 850 тысяч рублей или 10 тысяч долларов.
В своей анкете покупатель описал себя как самодостаточного, адекватного мужчину, у которого нет мыслей и извращенных желаний. В случае согласия потенциальной клиентки, он готов сдать все необходимые анализы.
Встретиться с девушкой мужчина готов в гостинице хорошего уровня. Другие детали он уточнять не стал.