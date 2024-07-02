atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 01:44

Published Сегодня, 01:44

Modified Сегодня, 01:46

Updated Сегодня, 01:46

Девушке он готов отдать почти млн

Девственницу за 10 000 долларов ищет житель Новосибирска

2 июля 2024, 01:44
Фото: Изображение Midjourney
Девушке он готов отдать почти млн
В Новосибирске мужчина решил найти себе невинную девушку, объявление появилось на одном из сайтов.

Девственницу решил найти себе мужчина. Он выложил объявление на сайте с интимными предложениями. Сибиряк готов заплатить за услугу 850 тысяч рублей или 10 тысяч долларов.

В своей анкете покупатель описал себя как самодостаточного, адекватного мужчину, у которого нет мыслей и извращенных желаний. В случае согласия потенциальной клиентки, он готов сдать все необходимые анализы.

Встретиться с девушкой мужчина готов в гостинице хорошего уровня. Другие детали он уточнять не стал.

Невинность - гордость или стыд: врач из Новосибирска о 30-летних девственницах
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодые новосибирцы решили заняться секс-бизнесом — мечты развеяла полицияНарушения были: что показала проверка «Небара» после скандала с публичным сексомМалолетний в секс-шопе и кража коллекционного виски — что творили на 23 февраляСкандальный новосибирский «Небар» после публичного секса проверит прокуратура
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Секс#Девушка#Девственность#18+
Подпишитесь
Тарифы ЖКХ и льготная ипотека: кого коснутся новые законы с 1 июля 2024 года
Вчера, 07:19
Рыба всплыла у Михайловской набережной в Новосибирске из-за массового заражения
Вчера, 07:19
В новосибирских офисах МФЦ обеспечат бесплатный доступ к Wi-Fi
Вчера, 07:09
За мошенничество на десятки миллионов осудят экс-главу новосибирского сельсовета
Вчера, 06:57
На лодке без спасательных жилетов катали новосибирцев на День города
Вчера, 06:32
Многострадальный пандус напротив мэрии снова разрушили в Новосибирске
Вчера, 04:50